Для украинских беженцев в Польше теперь все кардинально изменится: какой закон подписал Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который кардинально меняет систему поддержки украинских беженцев. Отныне все механизмы помощи будут включены в общий Закон о защите иностранцев, а отдельный специальный режим, действовавший с начала полномасштабной войны, постепенно отменяется. Об этом сообщает PAP.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По словам президента, завершился этап так называемых "безусловных привилегий".

Он подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Украину, однако новые правила призваны упорядочить систему помощи и снизить нагрузку на государственный бюджет.

Специальный закон, принятый в 2022 году после вторжения России, предоставлял украинцам упрощенный доступ к проживанию, трудоустройству, образованию и социальным выплатам. Теперь эти положения интегрируют в общую систему временной защиты, которая будет применяться ко всем иностранцам на одинаковых условиях.

При этом важное решение – продление легального пребывания украинцев до 4 марта 2027 года. Беженцы смогут подать документы для дальнейшей легализации и продолжить проживание в стране.

Среди ключевых изменений – интеграция статуса PESEL UKR в общий правовой механизм, замена бумажных документов на цифровые удостоверения через приложение mObywatel и платформу Diia, а также пересмотр социальной помощи. В частности, выплаты и поддержка жилья будут сосредоточены преимущественно на наиболее уязвимых категориях – несовершеннолетних, работающих лицах и жертвах насилия.

Новый закон вступит в силу 5 марта 2026 года и станет одним из самых масштабных пересмотров политики поддержки украинских беженцев с начала войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — одна из стран Европы готовит лимит населения: что будет с беженцами из Украины.




