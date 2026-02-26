Найближча країна-союзник відмовляє українським біженцям та радить дітям одягти навушники від вибухів

Українські сім'ї, яким відмовили у наданні притулку у Великій Британії, отримують рекомендації переїхати в "безпечні" регіони України – незважаючи на війну, що триває. Про це повідомляє Sky News із посиланням на постраждалих заявників.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, у листах із відмовими британське МВС радить переселятися до західних областей чи Києва. При цьому самі сім'ї наголошують: навіть ці території регулярно зазнають ракетних та дронних ударів. Деякі заявники також отримали поради використовувати для дітей навушники з шумопоглинанням та обладнати звукоізольовані кімнати, щоб знизити наслідки панічних атак через вибухи.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році близько 310 тисяч українців прибули до Сполученого Королівства за спеціальними візовими схемами, включаючи програму "Житло для України". Вона продовжена до вересня 2028 року, проте чіткого механізму постійного статусу для більшості біженців не передбачено. На цьому фоні кількість відмов у притулку помітно зросла порівняно з попередніми роками.

Сім'ї звертають увагу і на позицію УВКБ ООН, яка заявляла, що жодну частину України не можна вважати цілком безпечною.

Депутат від Ліберальних демократів Джон Мілн звинуватив владу в тому, що вона "витягує килим з-під ніг" українців, які вже налагодили життя в країні, і закликав главу МВС Шабана Махмуд створити зрозумілий шлях до врегулювання їхнього статусу. В уряді наполягають: підтримка продовжується, а чинні програми залишаються відкритими.

