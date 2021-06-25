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Более 15 тысяч случаев: в Британии осложняется ситуация с коронавирусом

Ситуация становится крайне серьезной

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
В Великобритании, в пятницу, 25 июня зафиксировали 15810 новых больных на коронавирус. Такую негативную статистику фиксируют уже третий день подряд. Об этом пишет The Guardian.
В сообщении говорится, что 24 июня в стране обнаружили 16 703 новых случаев и 21 смерть за прошедшие сутки. А 23 июня на коронавирус заболели 16135 британцев. Стало известно, что это самое большое количество больных с 6 февраля.
За последние 7 дней 90511 британцев получили положительные тесты на коронавирус. Местные СМИ сообщают, что эта цифра на 47,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. За последние 7 дней в стране умерли 110 человек, что на 52,8% больше относительно предыдущей недели.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Великобритания направила свой военный корабль в Черное море. Руководство Великобритании направило в черноморскую акваторию корабль королевского флота. Эксперты отмечают, что к украинским берегам плывет OPV "Trent" — новый патрульный корабль британского флота,  который приняли на службу только в августе 2020 года. По состоянию на 9:00 утра 16 мая он приближался к проливу Босфор. Представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский заявил, что такие шаги европейских и мировых партнеров Украины способствуют безопасному судоходству в пределах Черноморского бассейна и блокируют "часть рисков".

Более 15 тысяч случаев: в Британии осложняется ситуация с коронавирусом

Количество больных резко увеличилось (фото из открытых источников)

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Британии отреагировали на обстрел своего корабля. Британцы подчеркивают, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их стороны и быть не могло: корабль мирно пересекает украинские территориальные воды.

 
 



 
 


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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2021/jun/25/coronavirus-live-news-eu-countries-look-to-toughen-restrictions-on-travel-from-uk
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