Более 15 тысяч случаев: в Британии осложняется ситуация с коронавирусом

В Великобритании, в пятницу, 25 июня зафиксировали 15810 новых больных на коронавирус. Такую негативную статистику фиксируют уже третий день подряд. Об этом пишет The Guardian.

В сообщении говорится, что 24 июня в стране обнаружили 16 703 новых случаев и 21 смерть за прошедшие сутки. А 23 июня на коронавирус заболели 16135 британцев. Стало известно, что это самое большое количество больных с 6 февраля.

За последние 7 дней 90511 британцев получили положительные тесты на коронавирус. Местные СМИ сообщают, что эта цифра на 47,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. За последние 7 дней в стране умерли 110 человек, что на 52,8% больше относительно предыдущей недели.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Великобритания направила свой военный корабль в Черное море. Руководство Великобритании направило в черноморскую акваторию корабль королевского флота. Эксперты отмечают, что к украинским берегам плывет OPV "Trent" — новый патрульный корабль британского флота, который приняли на службу только в августе 2020 года. По состоянию на 9:00 утра 16 мая он приближался к проливу Босфор. Представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский заявил, что такие шаги европейских и мировых партнеров Украины способствуют безопасному судоходству в пределах Черноморского бассейна и блокируют "часть рисков".

Количество больных резко увеличилось (фото из открытых источников)

ританцы подчеркивают, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их стороны и быть не могло: корабль мирно пересекает украинские территориальные воды.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!