Более 15 тысяч случаев: в Британии осложняется ситуация с коронавирусом

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Лиля Воробьева
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Великобритания направила свой военный корабль в Черное море. Руководство Великобритании направило в черноморскую акваторию корабль королевского флота. Эксперты отмечают, что к украинским берегам плывет OPV "Trent" — новый патрульный корабль британского флота, который приняли на службу только в августе 2020 года. По состоянию на 9:00 утра 16 мая он приближался к проливу Босфор. Представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский заявил, что такие шаги европейских и мировых партнеров Украины способствуют безопасному судоходству в пределах Черноморского бассейна и блокируют "часть рисков".
Количество больных резко увеличилось (фото из открытых источников)Ранее "Комментарии" сообщали, что в Британии отреагировали на обстрел своего корабля. Британцы подчеркивают, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их стороны и быть не могло: корабль мирно пересекает украинские территориальные воды.
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