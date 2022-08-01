logo

BTC/USD

23276.56

ETH/USD

1668.24

LTC/USD

59.51

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Борис Джонсон через год устроил роскошную свадьбу (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Борис Джонсон через год устроил роскошную свадьбу (ФОТО)

Джонсон отметил с женой первую годовщину и устроил свадьбу

сегодня, 15:47
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Друг Украины Борис Джонсон лишь спустя один год после венчания устроил свадьбу со своей женой Керри. Пара 30 июля отметила первую годовщину супружеской жизни. Поэтому именно в этот день они решили организовать роскошную свадьбу. Об этих деталях политической свадьбы пишет The Sun.

Борис Джонсон через год устроил роскошную свадьбу (ФОТО)

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Несмотря на то, что свадьба была масштабной, пара решила сэкономить на некоторых деталях. К примеру, жена Джонсона Керри решила не покупать и не заказывать у дизайнеров свадебное платье. Женщина взяла его в аренду у модельера Саваны Миллер за 25 фунтов.

 Стало известно, что на праздник  к Джонсонам пришли около 200 приглашенных гостей. Именно поэтому глава семейства решил во дворе своего особняка поставить большую белую палатку, чтобы все гости удобно разместились.

 Журналисты таблоида выяснили, что банкет был разный. Приехав на праздник к паре, гости могли отведать коктейль "Негрони". А на основном столе подавали барбекю на решетке, лепешки тако, южноафриканские колбаски, буреворс, копченую ягнятину.

 Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джонсон может стать следующим генсеком НАТО – The Telegraph. Планы без 5 минут уже экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, чтобы заняться преподавательской деятельностью, могут не осуществиться, ведь часть его коллег в политических элитах Великобритании видят его в кресле следующего генсека НАТО. По данным источника издания, Борис Джонсон проявил свои лидерские качества во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину — это побудило политические элиты Великобритании поддержать Джонсона как кандидата на кресло генсека Североатлантического Альянса. Есть уже информация о том, что кандидатуру Джонсона поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/19372775/boris-johnson-carrie-wedding-celebration-cotswolds/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!