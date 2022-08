Друг Украины Борис Джонсон лишь спустя один год после венчания устроил свадьбу со своей женой Керри. Пара 30 июля отметила первую годовщину супружеской жизни. Поэтому именно в этот день они решили организовать роскошную свадьбу. Об этих деталях политической свадьбы пишет The Sun.

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Несмотря на то, что свадьба была масштабной, пара решила сэкономить на некоторых деталях. К примеру, жена Джонсона Керри решила не покупать и не заказывать у дизайнеров свадебное платье. Женщина взяла его в аренду у модельера Саваны Миллер за 25 фунтов.

Стало известно, что на праздник к Джонсонам пришли около 200 приглашенных гостей. Именно поэтому глава семейства решил во дворе своего особняка поставить большую белую палатку, чтобы все гости удобно разместились.

Журналисты таблоида выяснили, что банкет был разный. Приехав на праздник к паре, гости могли отведать коктейль "Негрони". А на основном столе подавали барбекю на решетке, лепешки тако, южноафриканские колбаски, буреворс, копченую ягнятину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джонсон может стать следующим генсеком НАТО – The Telegraph. Планы без 5 минут уже экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, чтобы заняться преподавательской деятельностью, могут не осуществиться, ведь часть его коллег в политических элитах Великобритании видят его в кресле следующего генсека НАТО. По данным источника издания, Борис Джонсон проявил свои лидерские качества во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину — это побудило политические элиты Великобритании поддержать Джонсона как кандидата на кресло генсека Североатлантического Альянса. Есть уже информация о том, что кандидатуру Джонсона поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

