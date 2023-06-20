Борис Джонсон критикует Запад за медленную помощь для Украины

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Slava Kot
Британский политик Борис Джонсон. Фото из открытых источников
В свой День рождения бывший премьер Британии Борис Джонсон выступил с речью, где упомянул о российской агрессии и раскритиковал Запад за медленный процесс помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.
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Джонсон убежден, что Украина победит российских оккупантов, ведь по словам британского политика "они дерутся, как львы, за свои семьи и за свою страну". По мнению Бориса Джонсона, Россия проигрывает войну.
В то же время, политик обратился с критикой к западным партнерам Украины. Джонсон считает, что украинские военные могли бы показывать еще лучшие результаты, если бы Запад начал учить военных раньше.
Напомним, Борис Джонсон неоднократно заявлял о поддержке Украины и несколько раз приезжал в Киев. Британский политик призвал Запад не тратить время и передать необходимую военную технику как можно скорее. По словам Джонсона, такие действия могут сохранить жизнь граждан Украины, а также сэкономят деньги союзников.
Также "Комментарии" писали о чешском лидере, который заявил о необходимости следить за гражданами России из-за агрессивной политики Кремля и постоянных угроз РФ.
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