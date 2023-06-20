Борис Джонсон критикует Запад за медленную помощь для Украины

Британский политик Борис Джонсон. Фото из открытых источников

В свой День рождения бывший премьер Британии Борис Джонсон выступил с речью, где упомянул о российской агрессии и раскритиковал Запад за медленный процесс помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Джонсон убежден, что Украина победит российских оккупантов, ведь по словам британского политика "они дерутся, как львы, за свои семьи и за свою страну". По мнению Бориса Джонсона, Россия проигрывает войну.

"А россияне – нет. Я знаю, Путин проиграет", – говорит Джонсон.

В то же время, политик обратился с критикой к западным партнерам Украины. Джонсон считает, что украинские военные могли бы показывать еще лучшие результаты, если бы Запад начал учить военных раньше.

"Представьте себе, как они могли бы воевать, если бы учения украинцев мы бы обеспечили не сейчас, а год назад, и если бы предоставили всю необходимую военную технику Украине", — добавил Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон неоднократно заявлял о поддержке Украины и несколько раз приезжал в Киев. Британский политик призвал Запад не тратить время и передать необходимую военную технику как можно скорее. По словам Джонсона, такие действия могут сохранить жизнь граждан Украины, а также сэкономят деньги союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минобороны Алексей Резников указал свою ожидаемую дату, когда боевые американские самолеты F-16 попадут в Украину.

Также "Комментарии" писали о чешском лидере, который заявил о необходимости следить за гражданами России из-за агрессивной политики Кремля и постоянных угроз РФ.