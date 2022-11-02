Борис Джонсон: Мы думали, что Путин и его армия гораздо серьезнее

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон дал интервью британскому телеканалу Sky News. Большинство вопросов касалось войны в Украине. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на BBC .

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон оказался одним из самых больших сторонников Украины в войне против Российской Федерации. Бывший премьер-министр несколько раз приезжал в Зеленский на важные переговоры. Президент Украины неоднократно называл британца своим близким другом.

Во время разговора с журналистами телеканала Sky News Джонсон заявил, что Путин не применит ядерное оружие. Однако подчеркнул, если такое произойдет – это будет безумный поступок. Такие действия президента РФ уничтожат его страну и лишат последних союзников, включая Китай.

Джонсон также упомянул о первых днях войны и данных спецслужб, которые давали Украине небольшие шансы.

"У нас была информация, что война продлится неделю или где-то так. Мы думали, что Путин и его армия гораздо серьезнее, чем они себя проявили", — рассказал бывший премьер-министр.

Борис Джонсон добавил, что Соединенное Королевство и дальше будет поддерживать Украину, ведь новый премьер-министр Риши Сунак позвонил по телефону Зеленскому и заверил его в этом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом звонке Риши Сунака в должности премьер-министра. Британец позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также "Комментарии" писали об отношениях между Борисом Джонсоном и Риши Сунаком. Ранее оба политика имели подобные идеи, но со временем разошлись во взглядах. Теперь их объединяет Украина.





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