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Борис Джонсон: Мы думали, что Путин и его армия гораздо серьезнее

Борис Джонсон рассказал о том, сколько времени давали Украине в войне с РФ.

сегодня, 12:59
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Автор:

Slava Kot

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон дал интервью британскому телеканалу Sky News. Большинство вопросов касалось войны в Украине. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на BBC .

Борис Джонсон: Мы думали, что Путин и его армия гораздо серьезнее

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон оказался одним из самых больших сторонников Украины в войне против Российской Федерации. Бывший премьер-министр несколько раз приезжал в Зеленский на важные переговоры. Президент Украины неоднократно называл британца своим близким другом.

Во время разговора с журналистами телеканала Sky News Джонсон заявил, что Путин не применит ядерное оружие. Однако подчеркнул, если такое произойдет – это будет безумный поступок. Такие действия президента РФ уничтожат его страну и лишат последних союзников, включая Китай.

Джонсон также упомянул о первых днях войны и данных спецслужб, которые давали Украине небольшие шансы.

"У нас была информация, что война продлится неделю или где-то так. Мы думали, что Путин и его армия гораздо серьезнее, чем они себя проявили", — рассказал бывший премьер-министр.

Борис Джонсон добавил, что Соединенное Королевство и дальше будет поддерживать Украину, ведь новый премьер-министр Риши Сунак позвонил по телефону Зеленскому и заверил его в этом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом звонке Риши Сунака в должности премьер-министра. Британец позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также "Комментарии" писали об отношениях между Борисом Джонсоном и Риши Сунаком. Ранее оба политика имели подобные идеи, но со временем разошлись во взглядах. Теперь их объединяет Украина.




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-63133453?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=636224be52314367adffbe42%26%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD:%20%D0%9C%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D0
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