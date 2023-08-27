Борис Джонсон назвал главного виновного в смерти Пригожина

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Slava Kot
Британский политик Борис Джонсон. Фото из открытых источников
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон положил вину за смерть Евгения Пригожина исключительно на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на колонку Джонсона в газете Daily Mail.
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Британский политик отметил, что расследованию не нужно смотреть на ДНК анализ, стоматологические документы или другие подтверждения смерти Пригожина, ведь и так понятно, кто виновник авиакрушении самолета, где находилось руководство ЧВК "Вагнер".
Джонсон указывает, что Путин похож на гангстера из фильмов прошлого столетия.
27 августа российские службы заявили, что после анализа ДНК была подтверждена гибель Пригожина.
Напомним, что будучи премьер-министром Великобритании, Джонсон оказался одновременно одним из крупнейших сторонников Украины и одним из самых строгих критиков Путина.
Также "Комментарии" писали, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел план "Б" на случай своей гибели. Он касается российского президента Владимира Путина.
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