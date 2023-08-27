Борис Джонсон назвал главного виновного в смерти Пригожина

Британский политик Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон положил вину за смерть Евгения Пригожина исключительно на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на колонку Джонсона в газете Daily Mail.

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Британский политик отметил, что расследованию не нужно смотреть на ДНК анализ, стоматологические документы или другие подтверждения смерти Пригожина, ведь и так понятно, кто виновник авиакрушении самолета, где находилось руководство ЧВК "Вагнер".

"Весь мир хорошо знает — и намерен знать, — что за убийством Пригожина и руководства группы "Вагнера", не говоря уже о гибели экипажа, стоит тот же человек, который санкционировал, например, отравление в Великобритании Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля", — написал Борис Джонсон.

Джонсон указывает, что Путин похож на гангстера из фильмов прошлого столетия.

"Путина разоблачают как гангстера, а его абсурдная телевизионная "дань" мертвым вагнеровцам прямо со страниц "Крестного отца", — говорит Джонсон и объясняет, что Путин указал на "сложную судьбу" Пригожина, ведь российский президент "сделал ему предложение, от которого он не мог отказаться".

27 августа российские службы заявили, что после анализа ДНК была подтверждена гибель Пригожина.



Напомним, что будучи премьер-министром Великобритании, Джонсон оказался одновременно одним из крупнейших сторонников Украины и одним из самых строгих критиков Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса о том, сколько россиян верит, что Путин стоит за убийством Пригожина.

Также "Комментарии" писали, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел план "Б" на случай своей гибели. Он касается российского президента Владимира Путина.