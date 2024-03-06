Борис Джонсон поддержал Трампа: почему их союз выгоден Украине

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Марьян Ощановский
Поддержка бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном кандидата в президенты США Дональда Трампа, которую европейские лидеры в большинстве своем раскритиковали, может быть на руку Украине, считает политический консультант, политолог Александр Антонюк.
Джонсон поддержал Трампа. Фото из открытых источников
Александр Антонюк убежден, что экс-премьеру Британии удастся обрести симпатию Дональда Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".
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