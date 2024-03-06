Борис Джонсон поддержал Трампа: почему их союз выгоден Украине

Поддержка бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном кандидата в президенты США Дональда Трампа, которую европейские лидеры в большинстве своем раскритиковали, может быть на руку Украине, считает политический консультант, политолог Александр Антонюк.

Джонсон поддержал Трампа. Фото из открытых источников

"Негодующее многих заигрывание Бориса Джонсона с Дональдом Трампом на самом деле может быть выгодным для Украины. Джонсон может стать для Киева мостом для диалога с Трампом, если он победит на президентских выборах. Украинские власти могут использовать хорошие отношения с Джонсоном для выстраивания коммуникации с Белым домом. Мы же помним историю с давлением Трампа на Зеленского. Не исключаю, что одним из ультиматумов в обмен на поддержку США может стать невыполненная просьба Трампа к Зеленскому. В таком случае поддержка такого политика-тяжеловеса как Борис Джонсон может нам пригодиться", – подчеркнул политолог.

Александр Антонюк убежден, что экс-премьеру Британии удастся обрести симпатию Дональда Трампа.

"Трамп очень эмоционален, такие люди уязвимы к лести. Трамп оценит, что Джонсон один из первых озвучил комплиментарные нарративы в его адрес. Убежден, что со своей харизмой Джонсон сможет найти подход к Трампу", – добавил политконсультант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".