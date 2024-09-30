Борис Джонсон рассказал о возможной причине смерти королевы Елизаветы II

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах Unleashed заявил, что причиной смерти королевы Елизаветы II была форма рака костей. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на попавший в их распоряжение отрывок из книги.

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Джонсон отметил, что "знал об этом больше года" на момент своей отставки в сентябре 2022 года. Это первый случай, когда высокопоставленный политик Великобритании публично назвал вероятную причину смерти королевы, которую в официальном свидетельстве ее смерти обозначили как "старость".

Он также рассказал о своей последней встрече с королевой. По его словам, Елизавета II выглядела бледной и сгорбленной, а на ее руках и запястьях были заметны темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций. Несмотря на свое состояние, монархиня оставалась в хорошем настроении и время от времени улыбалась.

Джонсон подчеркнул, что летом 2022 года Елизавета II уже знала о своем состоянии, но была полна решимости выполнить свою последнюю обязанность передать власть новому премьер-министру Великобритании.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Борис Джонсон поразил откровенностью позвонивших ему российских пранкеров. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Vowan) и Алексея Столярова (Lexus). Джонсон, считая, что общается с известным французским экономистом и политиком Жаком Аттали, откровенно обсудил ряд вопросов, включая ситуацию в Украине.

Пранкеры "Вован" и "Лексус" часто звонят по телефону мировым лидерам и знаменитостям, выдавая себя за влиятельных политиков или государственных деятелей, чтобы получить искренние ответы на провокационные вопросы.

