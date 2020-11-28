Борис Джонсон заверил, что пандемия не лишит детей Санта Клауса

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Павел Зинченко
Пандемия COVID-19 не помешает Санта Клаусу доставлять подарки, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме, опубликованном в среду, со ссылкой на медицинских экспертов, которые заявили, что при соблюдении правил не будет никакого риска для здоровья детей. Таким образом Джонсон успокоил 8-летнего ребенка по имени Монти, который написал ему и спросил, сможет ли Санта Клаус доставить подарки в этом году.
ФОТО: Daily Mail
В рукописной записке Монти спрашивалось, рассматривало ли правительство вопрос о ежегодном визите Санты: "Я понимаю, что вы очень заняты, но не могли бы вы и ученые поговорить об этом". Джонсон разместил письмо в Twitter вместе с копией своего ответа.
Джонсон сказал, что у него уже было много писем на эту тему, и он одобрил предложение Монти оставить дезинфицирующее средство для рук возле печенья, оставленного на Рождество. Ранее в этом году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предприняла аналогичные меры, чтобы убедить маленьких граждан, что зубная фея и пасхальный кролик будут классифицированы как основные работники и смогут выполнять свои обязаности во время пандемии.
Как сообщило издание "Комментарии", Бориса Джонсона лишили дорогих подарков.
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