Борис Джонсон заверил, что пандемия не лишит детей Санта Клауса

Пандемия COVID-19 не помешает Санта Клаусу доставлять подарки, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме, опубликованном в среду, со ссылкой на медицинских экспертов, которые заявили, что при соблюдении правил не будет никакого риска для здоровья детей. Таким образом Джонсон успокоил 8-летнего ребенка по имени Монти, который написал ему и спросил, сможет ли Санта Клаус доставить подарки в этом году.

ФОТО: Daily Mail

В рукописной записке Монти спрашивалось, рассматривало ли правительство вопрос о ежегодном визите Санты: "Я понимаю, что вы очень заняты, но не могли бы вы и ученые поговорить об этом". Джонсон разместил письмо в Twitter вместе с копией своего ответа.

"Я позвонил на Северный полюс и могу сказать, что Санта Клаус готов и рвется в путь, как и Рудольф и все остальные олени. Главный врач попросил меня сообщить вам, что при условии, что Санта Клаус будет вести себя ответственно, а также будет работать быстро и безопасно, нет никаких рисков для вашего или его здоровья ", — сказал премьер-министр.

Джонсон сказал, что у него уже было много писем на эту тему, и он одобрил предложение Монти оставить дезинфицирующее средство для рук возле печенья, оставленного на Рождество. Ранее в этом году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предприняла аналогичные меры, чтобы убедить маленьких граждан, что зубная фея и пасхальный кролик будут классифицированы как основные работники и смогут выполнять свои обязаности во время пандемии.

Как сообщило издание "Комментарии", Бориса Джонсона лишили дорогих подарков.

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