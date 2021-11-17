Президент США Джо Байден считает, что после его онлайн-встречи с председателем КНР Си Цзиньпином наступит новый этап взаимодействия между представителями двух стран в ряде сфер.

США и Китай: как соперники пытаются найти точки соприкосновения - фото из открытых источников

О перспективах китайско-американского сотрудничества и соперничества изданию "Комментарии" рассказал Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Встреча была очень важна

Встреча, пусть и в режиме онлайн, была нужна по ряду причин. Причем для обеих сторон. Что для Китая важны отношения с США, что для новой американской администрации необходимо выстраивание определенных отношений с КНР, в том числе в ракурсе сдерживания.

Разговор назревал давно. Ранее риторика была довольно жесткой и со стороны Пекина, и со сторон Вашингтона. Но риторика — риторикой, а взаимодействие лидеров напрямую – совсем другое дело. И то, что встреча проходила 3,5 часа, говорит о многом.

Скорее это была встреча в ракурсе не допустить столкновения интересов в военной сфере. И наиболее актуальным заданием перед лидерами здесь было – не допустить возможной эскалации, прямого столкновения военных сил. А угроза такая есть, особенно в ракурсе Тайваня.

Где КНР и США могут сотрудничать

Сфер, где США и Китай, могут сотрудничать, не так много. Самая важная – торговая. Америка и КНР – взаимно важные партнеры. Друг без друга их экономикам придется туго. Хоть сегодня на Западе много говорят о важности уменьшения зависимости от китайских элементов, товаров, рынка вообще. Но это задача на перспективу. Сейчас же идет выгодная обеим сторонам торговля.

Теоретически стороны могут сотрудничать и в противодействии изменению климата. Но здесь пока непонятно, готов ли Китай на некие серьезные действия в данном направлении. США при президенте Байдене точно готовы. Они вернулись в Парижское климатическое соглашение, на днях администрация Белого дома подала очередной законопроект о сокращении выбросов самых вредных карбонов.

На данный момент эти две страны – самые большие загрязнители атмосферы. И если они будут прилагать усилия к улучшению ситуации, это будет большое дело. Но тот же Китай, как и Россия, проигнорировал недавний климатический саммит в Глазго. За что Байден, прилетевший туда лично, критиковал китайского и российского лидеров.

Еще одна тема, где интересы Китая и США сходятся – это противодействие иранской ядерной программе. Она точно тревожит обе эти страны.

Традиционно могли бы говорить (и, возможно, говорили) о Северной Корее. Но влияние Китая на Пхеньян в последние годы ослабло. Ким со своим режимом ушел в такой "отрыв", что даже традиционные "старшие товарищи" из КНР уже не имеют такого влияния в КНДР, как ранее.

Что касается Афганистана, тут тоже не всё просто. С одной стороны Китай был рад выводом американских войск из региона, в котором он заинтересован. С другой, был, думаю, также встревожен возможной нестабильностью, которая наблюдается после этого.

Точки не соприкосновения

Остальное – это в основном соперничество. В том числе в сфере идеологий. Байден часто говорит, что демократии должны держаться вместе против всех авторитарных режимов (автократий). И в этом смысле КНР и США – по разные стороны баррикад.

Со стороны США звучит критика в адрес китайского руководства касательно ситуации с уйгурами, Гонконгом и по ряду других тем. Но Си Цзиньпин дал понять, что не потерпит вмешательства во внутренние дела. Напомню, что недавно прошел съезд, на котором его причислили к народному лидеру – категории, в которой в свое время были лишь основателя коммунистического правления в стране Мао Цзэдун, а также главный архитектор экономического взлета КНР – Дэн Сяопин.

Так что нынешний китайский руководитель видит себя на этом посту всерьез и надолго. И давать слабину ни перед кем не намерен.

Китай дает понять: его тревожит, что американцы видят в нем врага. И устраивают против КНР всякие блоки и альянсы. Один – "Квадрат" (Индия, Япония, Австралия, США), не совсем новый. А вот Aukus – Австралия, США и Великобритания – появился недавно, этой осенью.

Два этих блока явно выстроены США для противодействия Китаю. И у американцев тут куда больше традиционных союзников (хоть те же страны Западной Европы пока не удалось в достаточной мере убедить в необходимости жестче противостоять китайскому влиянию) и региональных партнеров (Индия, Вьетнам, Филиппины), озабоченных усилением КНР.

Такой расклад Китай, конечно, беспокоит. Ведь, несмотря на растущее влияние в мире, китайцы значительно уступают американцам в количестве союзников. Та же РФ в каких-то моментах – союзник, а в каких-то – соперник. Есть Пакистан – в силу того, что для него главным приоритетом является соперничество с Индией. Есть некоторые режимы, которые вынужденно ориентируются на Китай, потому что никто с ними больше не общается. Например, нынешние военные лидеры Мьянмы и Бирмы.

Резюмируя. Лидеры США и Китая поговорили, сняли немного градус напряжения. Понятно, что противостояние будет продолжаться. Но тут важен статус противостояния – враги или соперники. Угроза или вызов. И с этим пока не ясно. Так что этим разговором точно всё не закончится. Противоречия остаются. Но в контексте развития отношений между двумя самыми сильными игроками в мире на сегодня – эта встреча была важной.

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