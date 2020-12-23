Британцы запасаются продуктами из-за конфликта с Францией

Британский консорциум розничной торговли предупредил, что могут возникнуть проблемы с поставками некоторых свежих товаров до тех пор, пока цепочки поставок с Францией не вернутся в нормальное состояние. Об этом пишет Sky News.

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Тысячи грузовиков застряли в Дувре после того как Франция закрыла свои границы в начале этой недели, чтобы предотвратить распространение нового штамма COVID. Этот шаг заморозил транспортировку многих свежих продуктов, особенно между Европой и Великобританией. Но правительства Великобритании и Франции достигли соглашения об открытии границы между двумя странами для перевозчиков и некоторых пассажиров с сегодняшнего дня — если их тест на COVID будет отрицательным.

Эндрю Опи, директор по продовольствию и устойчивому развитию Британского консорциума розничной торговли, сказал, что сделка стала хорошей новостью для потребителей, но добавил, что важно, чтобы грузовики пересекали границу как можно быстрее.

"До тех пор, пока отставание не будет устранено и цепочки поставок не вернутся в нормальное состояние, мы ожидаем возникновения проблем с доступностью некоторых свежих товаров", — сказал он.

Супермаркеты старались успокоить покупателей, советуя им делать покупки в обычном режиме, несмотря на некоторые ранее высказанные опасения по поводу дефицита в преддверии Рождества.

Напомним, несколько дней назад британское издание British Medical Journal опубликовало исследование Университета Джона Хопкинса, которое показывает, что лишь каждый 4 человек будет вакцинирован к 2022 году, и такое распределение будет неравномерным в странах.

Ранее "Комментарии" публиковали инструкцию от посольства в Киве, чтобы попасть в Британию из Украины в условиях карантинных ограничений.

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