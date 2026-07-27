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Британия делает неожиданный шаг: права на использование какого вооружения получит Киев

Во время визита Зеленского в Лондон премьер Энди Бернем объявит о передаче технологии Stone Cloak, уже доказавшей эффективность на фронте

27 июля 2026, 07:04
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен объявить о новом пакете военно-технической поддержки Украины во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник в Лондоне. Как сообщает The Independent, ключевым решением станет передача Украине прав интеллектуальной собственности на систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Британия делает неожиданный шаг: права на использование какого вооружения получит Киев

Энди Бернем. Фото: из открытых источников

По данным издания, этот шаг позволит организовать массовое производство комплекса непосредственно в Украине. Stone Cloak представляет собой компактное устройство размером с планшет, предназначенное для подавления российских систем обнаружения беспилотников. Великобритания уже передала украинским военным несколько тысяч таких комплексов, которые используются на передовой.

В публикации отмечается, что технология уже успела подтвердить свою эффективность в боевых условиях. Более того, британские разработчики планируют использовать решения, реализованные в Stone Cloak, при создании перспективных образцов собственного высокоточного вооружения. В частности, речь идет о проекте Brakestop – недорогой крылатой ракете нового поколения с дальностью поражения не менее 600 километров и боевой частью массой до 300 килограммов.

Во время визита также запланирована встреча Зеленского и Бернема с более чем двумя сотнями украинских военнослужащих, которые проходили подготовку в Великобритании в рамках программы Sea Breeze. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшее расширение сотрудничества в сфере обороны и подготовки украинских военных.

Накануне переговоров британский премьер, занявший должность всего неделю назад, подчеркнул, что Лондон не намерен сокращать поддержку Украины и считает ее одним из ключевых направлений своей внешней политики.

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Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/andy-burnham-ukraine-zelensky-stone-cloak-b3021805.html
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