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Новый глава Минобороны Британии сделал первое заявление: такого Украина от Лондона еще не слышала

Уэс Стритинг после назначения пообещал укрепить британскую армию и подтвердил неизменную поддержку Киева

21 июля 2026, 11:43
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Кравцев Сергей

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг обозначил курс своего ведомства сразу после вступления в должность. В первом публичном заявлении он подтвердил, что Лондон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и укреплять сотрудничество с союзниками по вопросам безопасности.

Новый глава Минобороны Британии сделал первое заявление: такого Украина от Лондона еще не слышала

Уэс Стритинг. Фото: из открытых источников

О назначении Стритинга объявила канцелярия нового премьер-министра Энди Бернема. Возглавив Министерство обороны, политик подчеркнул, что главным приоритетом правительства остается защита национальной безопасности и повышение боеспособности вооруженных сил.

По словам министра, он намерен обеспечить британскую армию всеми необходимыми ресурсами для выполнения поставленных задач. При этом особое внимание, как отметил Стритинг, будет уделяться взаимодействию с международными партнерами, а Украина останется одним из ключевых союзников Соединенного Королевства.

Назначение произошло после формирования нового кабинета Энди Бернема, которого в британской политике считают одним из наиболее последовательных сторонников Киева. Поэтому заявление нового главы Минобороны рассматривается как сигнал о сохранении прежнего курса Лондона в отношении российско-украинской войны.

Уэс Стритинг пришел в большую политику еще в студенческие годы. В разные периоды он возглавлял Национальный союз студентов Великобритании, работал в общественных организациях, был муниципальным депутатом Лондона, а затем несколько раз избирался в Палату общин.

В последние годы Стритинг входил в руководство Лейбористской партии и занимал пост министра здравоохранения в правительстве Кира Стармера. Теперь 43-летний политик возглавил оборонное ведомство, став одной из ключевых фигур нового британского кабинета министров и подтвердив неизменную поддержку Украины.

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Источник: https://x.com/10DowningStreet/status/2079323079868612878
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