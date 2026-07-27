Британія робить несподіваний крок: права на використання якогось озброєння отримає Київ

Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем має намір оголосити про новий пакет військово-технічної підтримки України під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться у понеділок у Лондоні. Як повідомляє The Independent, ключовим рішенням стане передача Україні прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Енді Бернем. Фото: з відкритих джерел

Цей крок дозволить організувати масове виробництво комплексу безпосередньо в Україні. Stone Cloak є компактним пристрій розміром з планшет, призначений для придушення російських систем виявлення безпілотників. Великобританія вже передала українським військовим кілька тисяч таких комплексів, що використовуються на передовій.

У публікації наголошується, що технологія вже встигла підтвердити свою ефективність у бойових умовах. Більш того, британські розробники планують використати рішення, реалізовані в Stone Cloak, при створенні перспективних зразків власного високоточного озброєння. Зокрема, йдеться про проект Brakestop – недорогу крилату ракету нового покоління з дальністю поразки не менше 600 кілометрів і бойовою частиною масою до 300 кілограмів.

Під час візиту також заплановано зустріч Зеленського та Бернема з більш як двома сотнями українських військовослужбовців, які проходили підготовку у Великій Британії в рамках програми Sea Breeze. Очікується, що сторони обговорять подальше розширення співробітництва у сфері оборони та підготовки українських військових.

Напередодні переговорів британський прем'єр, який обійняв посаду лише тиждень тому, наголосив, що Лондон не має наміру скорочувати підтримку України і вважає її одним із ключових напрямків своєї зовнішньої політики.

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