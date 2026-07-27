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Британія робить несподіваний крок: права на використання якогось озброєння отримає Київ

Під час візиту Зеленського до Лондона прем'єр Енді Бернем оголосить про передачу технології Stone Cloak, яка вже довела ефективність на фронті

27 липня 2026, 07:04
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Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем має намір оголосити про новий пакет військово-технічної підтримки України під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться у понеділок у Лондоні. Як повідомляє The Independent, ключовим рішенням стане передача Україні прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Британія робить несподіваний крок: права на використання якогось озброєння отримає Київ

Енді Бернем. Фото: з відкритих джерел

Цей крок дозволить організувати масове виробництво комплексу безпосередньо в Україні. Stone Cloak є компактним пристрій розміром з планшет, призначений для придушення російських систем виявлення безпілотників. Великобританія вже передала українським військовим кілька тисяч таких комплексів, що використовуються на передовій.

У публікації наголошується, що технологія вже встигла підтвердити свою ефективність у бойових умовах. Більш того, британські розробники планують використати рішення, реалізовані в Stone Cloak, при створенні перспективних зразків власного високоточного озброєння. Зокрема, йдеться про проект Brakestop – недорогу крилату ракету нового покоління з дальністю поразки не менше 600 кілометрів і бойовою частиною масою до 300 кілограмів.

Під час візиту також заплановано зустріч Зеленського та Бернема з більш як двома сотнями українських військовослужбовців, які проходили підготовку у Великій Британії в рамках програми Sea Breeze. Очікується, що сторони обговорять подальше розширення співробітництва у сфері оборони та підготовки українських військових.

Напередодні переговорів британський прем'єр, який обійняв посаду лише тиждень тому, наголосив, що Лондон не має наміру скорочувати підтримку України і вважає її одним із ключових напрямків своєї зовнішньої політики.

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Джерело: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/andy-burnham-ukraine-zelensky-stone-cloak-b3021805.html
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