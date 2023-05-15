Британия готова начать обучение украинских пилотов на F16: подробности

Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах. Предпочтительным истребителем для ВСУ является F16. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает сайт британского правительства.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку", — заявил Риши Сунак.

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По его словам, будет задействована программа британских пилотов, "чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов".

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16 — предпочтительных для Украины истребителей", — добавил глава британского правительства.

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Ранее "Комментарии" писали - вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистов. В свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".



