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Британия готова начать обучение украинских пилотов на F16: подробности

В Лондоне заявили, что украинские пилоты пройдут базовую подготовку

сегодня, 11:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах. Предпочтительным истребителем для ВСУ является F16. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает сайт британского правительства.

Британия готова начать обучение украинских пилотов на F16: подробности

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку", — заявил Риши Сунак.


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По его словам, будет задействована программа британских пилотов, "чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов".                                         

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16 — предпочтительных для Украины истребителей", — добавил глава британского правительства.

Читайте также на портале "Комментарии" — истребители F-16 и ракеты большой дальности для Украины: президента США Байдена просят перестать тянуть с решением.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Украина еще не получила истребители F-16 – что ждет Запад.

Ранее "Комментарии" писали - вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистов. В свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-welcomes-president-zelenskyy-to-the-uk-ahead-of-anticipated-ukrainian-military-surge
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