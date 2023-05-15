Британия готова начать обучение украинских пилотов на F16: подробности

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Кравцев Сергей
Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах. Предпочтительным истребителем для ВСУ является F16. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает сайт британского правительства.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
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По его словам, будет задействована программа британских пилотов, "чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов".
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Также издание "Комментарии" сообщало – почему Украина еще не получила истребители F-16 – что ждет Запад.
Ранее "Комментарии" писали - вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистов. В свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".
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