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Британия готова прикрыть ядерным щитом девять стран Европы: что задумал Лондон

Лондон предлагает партнерам по JEF опереться на британские силы ядерного сдерживания. Окончательное соглашение о создании боевых подразделений ожидается в ноябре

29 сентября 2026, 12:55
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Кравцев Сергей

Великобритания предложила распространить свою национальную систему ядерного сдерживания на девять европейских стран — партнеров по Объединенным экспедиционным силам (JEF). Речь идет о Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Британия готова прикрыть ядерным щитом девять стран Европы: что задумал Лондон

Великобритания. Фото: из открытых источников

Предложение предполагает, что британский ядерный потенциал будет использоваться в рамках более широкой системы безопасности JEF. Таким образом, ядерное сдерживание для этих государств может опираться не только на механизмы НАТО, но и на отдельную структуру европейских партнеров.

Ключевым элементом британского ядерного потенциала являются атомные подводные лодки. Во время визита в Финляндию командующий британскими ВМС Гвин Дженкинс заявил, что страна находится под ядерным "зонтиком" Великобритании, поскольку британские подлодки постоянно патрулируют Атлантику.

Следующим шагом должно стать создание боевых подразделений JEF. Как пишет Iltalehti, соответствующее соглашение страны-участницы планируют подписать в ноябре.

Перед этим в Финляндии обсудят предстоящую встречу JEF. Председатель парламентского комитета по вопросам обороны сообщил, что министр обороны Антти Хяккянен организует предварительное слушание комитета.

JEF объединяет десять европейских государств во главе с Великобританией. Коалиция предназначена для быстрого реагирования на угрозы в Северной Европе, Балтийском регионе, Арктике и Северной Атлантике.

Помимо Великобритании, Франции и США, Британия остается одной из немногих стран НАТО, располагающих собственным ядерным оружием.

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