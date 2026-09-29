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Британія готова прикрити ядерним щитом дев'ять країн Європи: що задумав Лондон

Лондон пропонує партнерам по JEF спертися на британські сили ядерного стримування. Остаточна угода про створення бойових підрозділів очікується у листопаді

29 вересня 2026, 12:55
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Кравцев Сергей

Великобританія запропонувала поширити свою національну систему ядерного стримування на дев'ять європейських країн-партнерів з Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Йдеться про Фінляндії, Данію, Естонію, Ісландії, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Британія готова прикрити ядерним щитом дев'ять країн Європи: що задумав Лондон

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Пропозиція передбачає, що британський ядерний потенціал використовуватиметься у рамках ширшої системи безпеки JEF. Таким чином, ядерне стримування для цих держав може спиратися не лише на механізми НАТО, а й на окрему структуру європейських партнерів.

Ключовим елементом англійського ядерного потенціалу є атомні підводні човни. Під час візиту до Фінляндії командувач британських ВМС Гвін Дженкінс заявив, що країна перебуває під ядерною "парасолькою" Великобританії, оскільки британські підводні човни постійно патрулюють Атлантику.

Наступним кроком має стати створення бойових підрозділів JEF. Як пише Iltalehti, відповідну угоду країни-учасниці планують підписати у листопаді.

Перед цим у Фінляндії обговорять майбутню зустріч JEF. Голова парламентського комітету з питань оборони повідомив, що Міністр оборони Антті Хяккянен організує попереднє слухання комітету.

JEF об'єднує десять європейських держав на чолі з Великою Британією. Коаліція призначена для швидкого реагування на загрози у Північній Європі, Балтійському регіоні, Арктиці та Північній Атлантиці.

Крім Великобританії, Франції та США, Британія залишається однією з небагатьох країн НАТО, які мають власну ядерну зброю.

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