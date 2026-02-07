Британия готовится бить по «теневому флоту» РФ: на какой радикальный шаг пойдет Лондон

Великобритания рассматривает возможность конфискации танкеров так называемого "теневого флота", связанного с Россией, способного открыть новый фронт давления на Москву. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

По информации издания, военные варианты захвата таких судов обсуждались в ходе консультаций с участием союзников по НАТО. В прошлом месяце Королевская морская пехота провела закрытый брифинг для британских парламентариев и членов Палаты лордов, посвященный угрозам со стороны России, в частности, в Арктике и Крайнем Севере. Один из участников встречи отметил, что морские пехотинцы "с нетерпением ждут" приказа захвата судна.

В январе, по данным Lloyd's List Intelligence, в Ла-Манше и Балтийском море было зафиксировано 23 судна теневого флота, которые использовали фальшивые или поддельные флаги. Большинство из них задействовано в экспорте российской нефти, преимущественно в Китай, Индию и Турцию.

Главный редактор Lloyd's List Ричард Мид отметил, что такие суда фактически не гражданские и могут быть обжалованы с точки зрения морского права, однако до сих пор этого не делали из-за риска эскалации. В то же время, США недавно преследовали танкер Marinera от Карибского бассейна до Северной Атлантики и при поддержке Британии захватили его между Шотландией и Исландией.

В конце января министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о намерении созвать встречу стран Балтии и Северной Европы для обсуждения возможных военных сценариев. Он не исключил, что конфискованную нефть могут продать, а вырученные средства направить в поддержку Украины.

