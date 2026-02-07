logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Британия готовится бить по «теневому флоту» РФ: на какой радикальный шаг пойдет Лондон
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия готовится бить по «теневому флоту» РФ: на какой радикальный шаг пойдет Лондон

Лондон вместе с союзниками по НАТО рассматривает военные варианты конфискации российских нефтяных судов

7 февраля 2026, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания рассматривает возможность конфискации танкеров так называемого "теневого флота", связанного с Россией, способного открыть новый фронт давления на Москву. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.

Британия готовится бить по «теневому флоту» РФ: на какой радикальный шаг пойдет Лондон

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

По информации издания, военные варианты захвата таких судов обсуждались в ходе консультаций с участием союзников по НАТО. В прошлом месяце Королевская морская пехота провела закрытый брифинг для британских парламентариев и членов Палаты лордов, посвященный угрозам со стороны России, в частности, в Арктике и Крайнем Севере. Один из участников встречи отметил, что морские пехотинцы "с нетерпением ждут" приказа захвата судна.

В январе, по данным Lloyd's List Intelligence, в Ла-Манше и Балтийском море было зафиксировано 23 судна теневого флота, которые использовали фальшивые или поддельные флаги. Большинство из них задействовано в экспорте российской нефти, преимущественно в Китай, Индию и Турцию.

Главный редактор Lloyd's List Ричард Мид отметил, что такие суда фактически не гражданские и могут быть обжалованы с точки зрения морского права, однако до сих пор этого не делали из-за риска эскалации. В то же время, США недавно преследовали танкер Marinera от Карибского бассейна до Северной Атлантики и при поддержке Британии захватили его между Шотландией и Исландией.

В конце января министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о намерении созвать встречу стран Балтии и Северной Европы для обсуждения возможных военных сценариев. Он не исключил, что конфискованную нефть могут продать, а вырученные средства направить в поддержку Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — 14 стран объявили предупреждение "теневому флоту" РФ: что теперь грозит нефтяным танкерам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/feb/07/uk-threatens-to-seize-russia-linked-shadow-fleet-tanker-in-escalatory-move
Теги:

Новости

Все новости