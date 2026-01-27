14 країн оголосили попередження "тіньовому флоту" РФ: що тепер загрожує нафтовим танкерам

Група з 14 європейських країн виступила зі спільним попередженням щодо так званого тіньового флоту Росії, який активно працює в Балтійському та Північному морях. Йдеться про сотні танкерів, що перевозять російську нафту в обхід санкцій і дедалі частіше становлять загрозу безпеці міжнародного судноплавства.

Тіньовий флот Росії. Фото з відкритих джерел

У заяві, оприлюдненій Міністерством транспорту Великої Британії, країни наголосили, що кожне судно має право ходити лише під одним прапором і зобов’язане мати чинні документи з безпеки та страхування. Танкери, які не дотримуються цих вимог, можуть бути визнані судами без прапора. З цього випливає, що до них будуть застосовуватися правові наслідки, включно із затриманням.

Документ підписали Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія. Вони посилаються на норми міжнародного морського права, які дозволяють втручання у разі загрози безпеці навігації.

Європа попередила тіньовий флот Росії

Тіньовий флот — це приблизно 1 500 танкерів, які перевозять нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Багато з них є застарілими, часто змінюють прапори, вимикають транспондери або використовують фальшиві документи, щоб приховати маршрути та власників.

Окремо країни звернули увагу на втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем і автоматичних ідентифікаційних систем суден. Такі дії створюють реальну загрозу аварій і екологічних катастроф у завантажених морських коридорах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що німецькі журналісти знайшли "тіньову пошту" Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Франція затримала тіньовий танкер РФ.