Британія готується бити по «тіньовому флоту» РФ: на який радикальний крок наважиться Лондон

Велика Британія розглядає можливість конфіскації танкерів так званого "тіньового флоту", пов’язаного з Росією, що може відкрити новий фронт тиску на Москву. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в Міністерстві оборони Великої Британії.

Танкери РФ. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, військові варіанти захоплення таких суден обговорювалися під час консультацій за участю союзників по НАТО. Минулого місяця Королівська морська піхота провела закритий брифінг для британських парламентарів і членів Палати лордів, присвячений загрозам з боку Росії, зокрема в Арктиці та Крайній Півночі. Один з учасників зустрічі зазначив, що морські піхотинці "з нетерпінням чекають" наказу на захоплення судна.

У січні, за даними Lloyd’s List Intelligence, у Ла-Манші та Балтійському морі було зафіксовано 23 судна тіньового флоту, які використовували фальшиві або підроблені прапори. Більшість із них задіяні в експорті російської нафти, переважно до Китаю, Індії та Туреччини.

Головний редактор Lloyd’s List Річард Мід зазначив, що такі судна фактично не є цивільними і можуть бути оскаржені з точки зору морського права, однак досі цього не робили через ризик ескалації. Водночас США нещодавно переслідували танкер Marinera від Карибського басейну до Північної Атлантики й за підтримки Британії захопили його між Шотландією та Ісландією.

Наприкінці січня міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив про намір скликати зустріч країн Балтії та Північної Європи для обговорення можливих військових сценаріїв. Він не виключив, що конфісковану нафту можуть продати, а виручені кошти спрямувати на підтримку України.

