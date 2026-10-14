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Британия готовится к войне, но не с Россией: куда может отправить десант

Британские военные провели учения с элементами операции по возвращению контроля над спорным архипелагом

14 октября 2026, 12:45
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Кравцев Сергей

Напряженность между Великобританией и Аргентиной из-за Фолклендских островов вновь оказалась в центре внимания после британских военных учений, имитировавших десантную операцию по возвращению контроля над архипелагом. Об этом сообщает The Times.

Британия готовится к войне, но не с Россией: куда может отправить десант

Военные Британии. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, подобный сценарий впервые за много лет отрабатывался британскими военными на фоне заявлений президента Аргентины Хавьера Милея о намерении вернуть острова под контроль своей страны.

В ходе маневров военнослужащие тренировались проводить морской десант, совершать ночной марш примерно на 32 километра и выполнять боевые задачи на коротких дистанциях в гористой местности. Сценарий учений включал элементы, напоминающие события войны 1982 года, когда Великобритания и Аргентина вступили в вооруженное противостояние за архипелаг.

Фолклендские острова расположены в южной части Атлантического океана и имеют стратегическое значение благодаря своему географическому положению и морским ресурсам. Территориальный спор между Лондоном и Буэнос-Айресом продолжается с XIX века.

2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на островах и установили контроль над столицей архипелага Стэнли. Британский гарнизон капитулировал, после чего Лондон направил военную экспедицию для восстановления контроля над территорией.

Боевые действия продолжались до 14 июня 1982 года, когда аргентинские силы сдались, а Великобритания восстановила контроль над островами. Война унесла жизни сотен военнослужащих с обеих сторон и оставила глубокий след в отношениях двух стран.

Нынешние учения проходят в условиях нового обострения риторики вокруг статуса архипелага. Однако сами по себе военные маневры не свидетельствуют о принятом решении начать боевые действия.

Тем не менее демонстрация готовности отрабатывать сценарии десантной операции подчеркивает, что Лондон продолжает уделять внимание защите островов. Главный вопрос – останется ли спор на уровне политических заявлений или дальнейшая эскалация заставит стороны перейти к более жесткому противостоянию.

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Источник: https://www.thetimes.com/uk/defence/article/british-troops-train-recapture-falkland-islands-k2zjngrkw
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