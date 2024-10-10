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Британия может направить военных в Украину: СМИ узнали сенсационные подробности

Стало известно, что в Британии рассматривают возможность направления военных в Украину

сегодня, 18:31
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Ткачик Олеся

Британское военное руководство обсуждает возможность отправки своих военных инструкторов в Украину с целью проведения учебы для новобранцев. Как пишет The Times, небольшие группы инструкторов могут быть размещены на западе Украины, где новобранцы пройдут интенсивный курс базовой подготовки перед отправкой на фронт.

Британия может направить военных в Украину: СМИ узнали сенсационные подробности

Британские военные

Такой подход позволит решить логистические проблемы, возникающие при отправке украинских солдат на обучение в Британию, а также сэкономит средства. Об этом сообщили два источника, осведомленные с ходом переговоров.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину десятки тысяч украинских военных прошли подготовку в Великобритании в рамках возглавляемой Великобританией операции "Интерфлекс". Однако, по словам Министра обороны Джона Хили, главным препятствием в этом процессе остается обеспечение необходимого количества украинских военнослужащих для обучения.

Источник в Министерстве обороны Великобритании подтвердил, что проведение тренировок в Украине было бы не только экономически более выгодным, но и более эффективным. Такой вариант позволит ускорить учебный процесс, снизив риски, поскольку обучение будет проходить на безопасном расстоянии от линии фронта.

В то же время украинская сторона отметила, что присутствие британских инструкторов на территории Украины станет важным военно-политическим сигналом для международного сообщества и России. Это может также символизировать начало развертывания военной инфраструктуры НАТО в Украине, что станет мощным сдерживающим фактором.

Кроме того, британские солдаты смогут перенять боевой опыт от украинских военных и опробовать новейшие образцы оружия, которые используются на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Франция тоже готова была направить войска в Украину.




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Источник: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/uk-military-considering-sending-british-soldiers-ukraine-c9kf7xgl9
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