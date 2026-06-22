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Британия на пороге смены власти: действительно ли Стармер уходит в отставку

В Лейбористской партии назревает кадровая революция, а главным фаворитом на должность премьера называют мэра Манчестера Энди Бернема

22 июня 2026, 08:04
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Кравцев Сергей

В Великобритании стремительно набирают обороты слухи о возможной отставке премьер-министра Кира Стармера. По данным британских медиа, глава правительства может уже в ближайшее время объявить о своем намерении покинуть пост, который откроет путь к масштабным изменениям в руководстве страны и правящей лейбористской партии.

Британия на пороге смены власти: действительно ли Стармер уходит в отставку

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Как сообщают британские источники, в последние дни вокруг Стармера значительно усилилось внутрипартийное давление. Все большее число депутатов и членов правительства считают, что после ряда политических неудач лидер лейбористов потерял часть поддержки как внутри партии, так и среди избирателей.

Особенно сложная ситуация после недавних довыборов в избирательном округе Мейкерфилд, где убедительную победу одержал влиятельный лейборист Энди Бернем. Его успех существенно усугубил разговоры о необходимости смены поколения партийного руководства.

По информации британских СМИ, в минувшие выходные Стармер провел в загородной резиденции Чекерс, где вместе с ближайшими соратниками обсуждал возможные сценарии дальнейшего развития событий. Среди вариантов рассматривается поэтапная передача власти с сохранением Стармера в должности до осенней конференции Лейбористской партии.

Между тем, Энди Бернем уже рассматривается многими парламентариями как наиболее вероятный преемник действующего премьера. У политика значительный авторитет среди партийного актива и считается одним из самых популярных представителей лейбористского лагеря.

Несмотря на многочисленные сообщения в медиа, официальное объявление об отставке пока не прозвучало. В правительстве отмечают, что окончательное решение остается за самим Стармером. В то же время, политические обозреватели отмечают: если отставка все же состоится, это станет одним из самых громких кадровых событий в британской политике последних лет.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер Британии Кир Стармер планирует уходить в отставку: что произошло.



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Источник: https://www.theguardian.com/politics/2026/jun/21/keir-starmer-expected-exit-plan-clear-way-andy-burnham-become-pm
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