Британія на порозі зміни влади: чи справді Стармер йде у відставку

У Великій Британії стрімко набирають обертів чутки про можливу відставку прем'єр-міністра Кіра Стармера. За даними британських медіа, глава уряду може вже найближчим часом оголосити про свій намір залишити посаду, що відкриє шлях до масштабних змін у керівництві країни та правлячої Лейбористської партії.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють британські джерела, останніми днями навколо Стармера значно посилився внутрішньопартійний тиск. Дедалі більше депутатів та членів уряду вважають, що після низки політичних невдач лідер лейбористів втратив частину підтримки як усередині партії, так і серед виборців.

Особливо складною ситуація стала після нещодавніх довиборів у виборчому окрузі Мейкерфілд, де переконливу перемогу здобув впливовий лейборист Енді Бернем. Його успіх суттєво посилив розмови про необхідність зміни покоління партійного керівництва.

За інформацією британських ЗМІ, минулі вихідні Стармер провів у заміській резиденції Чекерс, де разом із найближчими соратниками обговорював можливі сценарії подальшого розвитку подій. Серед варіантів розглядається поетапна передача влади із збереженням Стармера на посаді до осінньої конференції Лейбористської партії.

Тим часом Енді Бернем уже розглядається багатьма парламентарями як найбільш імовірний наступник чинного прем'єра. Політик має значний авторитет серед партійного активу та вважається одним із найпопулярніших представників лейбористського табору.

Попри численні повідомлення в медіа, офіційного оголошення про відставку поки не пролунало. В уряді наголошують, що остаточне рішення залишається за самим Стармером. Водночас політичні оглядачі зазначають: якщо відставка все ж відбудеться, це стане однією з найгучніших кадрових подій у британській політиці останніх років.

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