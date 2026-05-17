Прем'єр Британії Кір Стармер планує йти у відставку: що сталося

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нібито повідомив близькому оточенню про намір залишити посаду. Про це пише Daily Mail з посиланням на джерела в уряді та серед союзників прем’єра. За даними видання, глава британського уряду хоче самостійно визначити час і формат свого відходу, аби уникнути публічного політичного приниження.

Як стверджують співрозмовники британського видання, Стармер усвідомлює, що внутрішня ситуація в уряді стає дедалі складнішою. На Даунінг-стріт нібито посилюються конфлікти між різними групами впливу, а сам прем’єр відчуває “зраду” з боку частини членів Кабінету міністрів.

За інформацією Daily Mail, деякі союзники закликають Стармера не поспішати з рішенням і дочекатися результатів додаткових виборів у Мейкерфілді. Зокрема, колишній керівник апарату прем’єра Морган Максуїні вважає, що результати голосування можуть змінити політичну атмосферу навколо уряду. Водночас інші співрозмовники видання переконані, що прем’єр не хоче ризикувати подальшим падінням рейтингу та втратити контроль над ситуацією.

"Кір впертий. У нього є ця здатність вірити, що ніщо не викарбувано на камені. Що він кіт з дев'ятьма життями. Більше ні. Кір Стармер усвідомлює, що його дев'яте і останнє життя закінчилося", — йдетсья в статті.

Політична криза у Британії розгортається на тлі серйозних проблем для Лейбористської партії. Після останніх місцевих і регіональних виборів партія втратила близько 1500 місць, що стало одним із найгірших результатів за останні роки.

Зауважимо, що офіційних заяв від самого Стармера наразі немає. Його команда також утримується від коментарів щодо можливого графіка відставки.

