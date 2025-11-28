Великобритания заявила в ОБСЕ, что "будущее Украины должны определять сами украинцы", а мирное соглашение должно гарантировать Украине "надежные механизмы безопасности, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию". Как передает портал "Комментарии", соответствующую позицию Лондона озвучил во время заседания Постоянного совета организации в Вене постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд.

Великобритания и Украина. Фото: из открытых источников

"Позиция Великобритании понятна. Мы считаем, что будущее Украины должны определять сами украинцы. Чтобы любое соглашение обеспечило справедливый и длительный мир, оно должно защищать суверенитет и безопасность Украины; утверждать принцип, что границы нельзя менять силой; и гарантировать надежные механизмы безопасности, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию", – отметил постпред.

Холланд акцентировал, что Великобритания приветствует совместное заявление США и Украины после "чрезвычайно продуктивных переговоров в Женеве, направленных на завершение незаконной агрессивной войны России".

По его словам, Украина последовательно доказывает свое стремление к миру и подтверждает свою готовность на полное безусловное прекращение огня.

Зато Россия, как подчеркнул британский дипломат, продолжает атаки даже во время переговоров.

Глава британской миссии в ОБСЕ подтвердил, что Лондон и в дальнейшем будет поддерживать Украину и помогать украинцам обеспечить ее необходимым военным оборудованием для защиты от российской агрессии, одновременно поддерживая экономическое давление на Путина, чтобы уменьшить поступления, которые финансируют войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — никто в мире не имеет права принимать решение о будущем Украины вместо самих украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Анита Ананд, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Оттава мир в Украине в условиях потери территориальной целостности.



