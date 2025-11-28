logo_ukra

Головна Новини Світ Великобританія Британія назвала ключовий пункт мирної угоди для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Британія назвала ключовий пункт мирної угоди для України

Представник Великобританії при ОБСЄ Ніл Холланд заявив, що Україна послідовно доводить своє прагнення миру та підтверджує свою готовність на повне безумовне припинення вогню

28 листопада 2025, 07:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія заявила в ОБСЄ, що "майбутнє України мають визначати самі українці", а мирна угода має гарантувати Україні "надійні механізми безпеки, щоб запобігти майбутній російській агресії". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну позицію Лондона озвучив під час засідання Постійної ради організації у Відні постійний представник Великобританії при ОБСЄ Ніл Холланд.

Британія назвала ключовий пункт мирної угоди для України

Великобританія та Україна. Фото: з відкритих джерел

"Позиція Великої Британії зрозуміла. Ми вважаємо, що майбутнє України мають визначати самі українці. Щоб будь-яка угода забезпечила справедливий і тривалий мир, вона має захищати суверенітет і безпеку України; утверджувати принцип, що кордони не можна змінювати силою; і гарантувати надійні механізми безпеки, щоб запобігти майбутній російській агресії", — зазначив постпред.

Холланд наголосив, що Великобританія вітає спільну заяву США та України після "надзвичайно продуктивних переговорів у Женеві, спрямованих на завершення незаконної агресивної війни Росії".

За його словами, Україна послідовно доводить своє прагнення миру та підтверджує свою готовність на повне безумовне припинення вогню.

Натомість Росія, як наголосив британський дипломат, продовжує атаки навіть під час переговорів.

Глава британської місії в ОБСЄ підтвердив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну і допомагатиме українцям забезпечити її необхідним військовим обладнанням для захисту від російської агресії, одночасно підтримуючи економічний тиск на Путіна, щоб зменшити надходження, які фінансують війну.

Читайте також на порталі "Коментарі" – ніхто у світі не має права ухвалювати рішення про майбутнє України замість самих українців. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, відповідаючи на запитання про те, чи підтримає Оттава мир в Україні в умовах втрати територіальної цілісності.




Джерело: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/22/7499578/
