Несмотря на заверения Лондона о том, что он вместе с украинским народом до победного конца в войне, есть решения, в которых Великобритания полностью зависит от США. В частности, как бы бпитанские власти не пытали желанием поддержать Украину, они не позволят ВСУ использовать ракеты большой дальности по целям в России, если такого согласия не даст президент Соединенных Штатов Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Великобритания. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, пять бывших министров обороны и бывший премьер-министр призвали действующего премьер-министра Британии Кира Стармера действовать в одностороннем порядке. Они предупредили, что задержки только придадут решительности российскому диктатору Владимиру Путину.

Однако "The Times", ссылаясь на свои источники, сообщил, что Великобритания не будет "действовать в одиночку", поскольку американские системы наведения считаются критически важными для обеспечения попадания ракет в цели.

Британское правительство считает, что США, скорее всего, все же дадут согласятся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя в администрации президента Байдена есть разногласия на этот счет.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что западным союзникам нужна "общая стратегия".

"Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Теперь мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками. Мы направляемся на Генеральную ассамблею ООН, где все встретимся с Зеленским менее чем через 12 дней", — сказал топ-дипломат.

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