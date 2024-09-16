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Кравцев Сергей
Несмотря на заверения Лондона о том, что он вместе с украинским народом до победного конца в войне, есть решения, в которых Великобритания полностью зависит от США. В частности, как бы бпитанские власти не пытали желанием поддержать Украину, они не позволят ВСУ использовать ракеты большой дальности по целям в России, если такого согласия не даст президент Соединенных Штатов Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".
Великобритания. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, пять бывших министров обороны и бывший премьер-министр призвали действующего премьер-министра Британии Кира Стармера действовать в одностороннем порядке. Они предупредили, что задержки только придадут решительности российскому диктатору Владимиру Путину.
Однако "The Times", ссылаясь на свои источники, сообщил, что Великобритания не будет "действовать в одиночку", поскольку американские системы наведения считаются критически важными для обеспечения попадания ракет в цели.
Британское правительство считает, что США, скорее всего, все же дадут согласятся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя в администрации президента Байдена есть разногласия на этот счет.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что западным союзникам нужна "общая стратегия".
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