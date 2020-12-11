kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

18095.67

ETH/USD

554.35

LTC/USD

72.86

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Британия ослабила карантин из-за новых данных о коронавирусе
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия ослабила карантин из-за новых данных о коронавирусе

Изменения вступят в силу в Англии, Шотландии и Северной Ирландии с 14 декабря

сегодня, 17:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня Минздрав Великобритании объявил, что с понедельника люди, которые контактировали с зараженным коронавирусом должны уйти на самоизоляцию на 10 дней вместо 14. Меры согласованы по всей территории Великобритании. Об этом пишет Sky News.

Британия ослабила карантин из-за новых данных о коронавирусе

Люди, которы должны были отправиться на карантин после возвращения из "красных" стран, также получат сокращение периода изоляции. Изменения были объявлены главными медицинскими специалистами Великобритании и вступят в силу в Англии, Шотландии и Северной Ирландии с 14 декабря. 

Нововведение следует за оглаской новых данных о распространении вируса, которые опубликовал главный врача Англии профессор Крисом Уитти. Как сообщили в Минздраве страны, медики уверены, что период изоляции можно сократить.

"Самоизоляция необходима лишь для сокращения распространения COVID, поскольку она "разрывает" цепочки передачи", — заявили четыре директора по маркетингу.

Напомним, недавно Турция также ослабила карантинные меры, сославшись на новые данные о коронавирусе. Министерство здравоохранения страны сократило период карантина при контакте с зараженным с 14 дней до 10 дней и добавило возможность полного прекращения изоляции в конце 7-го дня по результатам теста ПЦР.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в четверг, 10 декабря, Великобритания заявила о введении санкций в отношении 11 человек, включая бывшего президента Гамбии Яхью Джамме, из-за нарушения прав человека. Сегодня также стало известно, что британская вакцина AstraZeneca объединилась с российской Спутник V, начав совместные исследования для борьбы с коронавирусом. Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/covid-19-self-isolation-period-for-coronavirus-contacts-and-holiday-quarantine-cut-to-10-days-12157956
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ