Британия ослабила карантин из-за новых данных о коронавирусе

Сегодня Минздрав Великобритании объявил, что с понедельника люди, которые контактировали с зараженным коронавирусом должны уйти на самоизоляцию на 10 дней вместо 14. Меры согласованы по всей территории Великобритании. Об этом пишет Sky News.

Люди, которы должны были отправиться на карантин после возвращения из "красных" стран, также получат сокращение периода изоляции. Изменения были объявлены главными медицинскими специалистами Великобритании и вступят в силу в Англии, Шотландии и Северной Ирландии с 14 декабря.

Нововведение следует за оглаской новых данных о распространении вируса, которые опубликовал главный врача Англии профессор Крисом Уитти. Как сообщили в Минздраве страны, медики уверены, что период изоляции можно сократить.

"Самоизоляция необходима лишь для сокращения распространения COVID, поскольку она " разрывает" цепочки передачи", — заявили четыре директора по маркетингу.

Напомним, недавно Турция также ослабила карантинные меры, сославшись на новые данные о коронавирусе. Министерство здравоохранения страны сократило период карантина при контакте с зараженным с 14 дней до 10 дней и добавило возможность полного прекращения изоляции в конце 7-го дня по результатам теста ПЦР.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в четверг, 10 декабря, Великобритания заявила о введении санкций в отношении 11 человек, включая бывшего президента Гамбии Яхью Джамме, из-за нарушения прав человека. Сегодня также стало известно, что британская вакцина AstraZeneca объединилась с российской Спутник V, начав совместные исследования для борьбы с коронавирусом. Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября.









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