Британия отправит военных инженеров в Польшу: как это изменит ситуацию на границе

Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу в этом месяце для поддержки на границе с Беларусью. Такое заявление сделало министерство обороны в ответ на, как оно назвало, давление из-за "незаконной миграции". Об этом сообщает Reuters.

Забор на границе между Польшей и Беларусью - Reuters

Британия уже подготовила инженеров для помощи своему союзнику по Польше, на фоне напряженности на границе ЕС с Беларусью. Блок утверждает, что Беларусь доставила мигрантов с Ближнего Востока, чтобы подтолкнуть их к пересечению границы. Минск же называет обвинения абсурдными.

"Наша преданность европейской безопасности непоколебима, и мы всегда будем предлагать поддержку нашим союзникам. Эта небоевая поддержка поможет польским усилиям защитить свою границу и передать жизненно важный инженерный опыт", — сказал министр обороны Бен Уоллес.

В Минобороны сообщили, что развертывание деятельности инженеров будет продолжаться до апреля следующего года.

Как сообщали ранее, Европейский Союз предложил ограничить некоторые права мигрантов на границе с Беларусью, что является жестом поддержки государств-членов ЕС Польши, Литвы и Латвии. Предложение было выдвинуто даже несмотря на то, что Брюссель признал ослабление напряжения на границе. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в последние недели кризис, похоже, утих, когда Беларусь вернула 1900 мигрантов в Ирак.

Предложение Комиссии, исполнительного органа ЕС, предусматривает разрешение трем граничащим с Беларусью странам предоставлять мигрантам убежище только в определенных местах, таких как определенные пункты у границы, в течение следующих шести месяцев. Искатели убежища могут удерживаться на границе до 16 недель, утрачивая постоянное право на содержание внутри страны.

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