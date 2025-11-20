Британия отреагировала на "мирный план" США ультиматумом для России

Лондон поддерживает план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, но главной его составляющей должно стать желание Россия прекратить войну немедленно, а это может произойти, если Кремль выведет свои войска. Об этом говорится в материале "Reuters", которое цитирует заявление МИД Британии.

Великобритания. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что Великобритания заявила, что разделяет инициативу Трампа о прекращении войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска.

Издание пишет, что заявление прозвучало после того, как агентство Reuters сообщило, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот принял разработанный США "мирный план".

Проект предусматривает, что Украина отдаст часть территории и часть вооружения.

"Россия может сделать это уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", – заявил представитель МИД Великобритании.

"Reuters" добавляет, что представитель британского внешнеполитического ведомства сказал также, что Лондон "разделяет желание президента Трампа положить конец этой варварской войне".

