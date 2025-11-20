logo

Главная Новости Мир Великобритания Британия отреагировала на "мирный план" США ультиматумом для России
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия отреагировала на "мирный план" США ультиматумом для России

В МИД Британии подчеркнули, что при желании Москва могла бы прекратить войну уже завтра

20 ноября 2025, 07:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лондон поддерживает план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, но главной его составляющей должно стать желание Россия прекратить войну немедленно, а это может произойти, если Кремль выведет свои войска. Об этом говорится в материале "Reuters", которое цитирует заявление МИД Британии. 

Британия отреагировала на "мирный план" США ультиматумом для России

Великобритания. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что Великобритания заявила, что разделяет инициативу Трампа о прекращении войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска.

Издание пишет, что заявление прозвучало после того, как агентство Reuters сообщило, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот принял разработанный США "мирный план".

Проект предусматривает, что Украина отдаст часть территории и часть вооружения.

"Россия может сделать это уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", – заявил представитель МИД Великобритании.

"Reuters" добавляет, что представитель британского внешнеполитического ведомства сказал также, что Лондон "разделяет желание президента Трампа положить конец этой варварской войне".

Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за визитом делегации из Пентагона в Украину: как это может повлиять на войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – все больше подтверждений, что Великобритания вместе с союзниками в Европе и по НАТО вступила в гибридную войну с Россией. Очередным подтверждением этого есть отправка военнослужащих полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) для помощи бельгийскому правительству в защите его воздушного пространства, аэропортов и критически важной национальной инфраструктуры от российских атак дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.




