Великобританія відреагувала на "мирний план" США ультиматумом для Росії

Лондон підтримує план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, але головною його складовою має стати бажання Росія припинити війну негайно, а це може статися, якщо Кремль виведе свої війська. Про це йдеться у матеріалі Reuters, яке цитує заяву МЗС Британії.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

У публікації наголошується, що Великобританія заявила, що поділяє ініціативу Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська.

Видання пише, що заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той ухвалив розроблений США "мирний план".

Проект передбачає, що Україна віддасть частину території та частину озброєння.

"Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення", — заявив представник МЗС Великобританії.

"Reuters" додає, що представник британського зовнішньополітичного відомства сказав також, що Лондон "поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні".

