Британия снова подставляет плечо Украине: какое мощное оружие уже на фронте уничтожает врага

В 156-м зенитном ракетном полку Воздушных сил Украины на вооружении появились британские зенитные установки Terrahawk Paladin. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Милитарный".

Зенитные установки Terrahawk Paladin. Фото: из открытых источников

Установка построена на шасси MAN HX, но ее можно выгрузить по необходимости. На видео можно увидеть дополнительную защиту радара с помощью экранов.

В системе используется пушка, калибр которой можно менять в зависимости от требований заказчика. Базовая версия – это 30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II. Именно такую модификацию получила Украина. Можно также установить 40 мм пушку.

Кроме того, Terrahawk Paladin оснащен сенсорами и радаром с круговым обзором. Это позволяет выявлять, отслеживать и уничтожать воздушные, наземные и морские цели на короткой дистанции.

Системы Terrahawk разработаны MSI Defence Systems. Об их передаче в Украину стало известно в октябре 2023 года в рамках пакета помощи Великобритании. Количество систем тогда не разглашалось.

