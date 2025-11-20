logo

Британия снова подставляет плечо Украине: какое мощное оружие уже на фронте уничтожает врага
Британия снова подставляет плечо Украине: какое мощное оружие уже на фронте уничтожает врага

В Украине начали применять британские зенитные установки Terrahawk Paladin

20 ноября 2025, 14:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В 156-м зенитном ракетном полку Воздушных сил Украины на вооружении появились британские зенитные установки Terrahawk Paladin. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Милитарный".

Британия снова подставляет плечо Украине: какое мощное оружие уже на фронте уничтожает врага

Зенитные установки Terrahawk Paladin. Фото: из открытых источников

Установка построена на шасси MAN HX, но ее можно выгрузить по необходимости. На видео можно увидеть дополнительную защиту радара с помощью экранов.

В системе используется пушка, калибр которой можно менять в зависимости от требований заказчика. Базовая версия – это 30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II. Именно такую модификацию получила Украина. Можно также установить 40 мм пушку.

Кроме того, Terrahawk Paladin оснащен сенсорами и радаром с круговым обзором. Это позволяет выявлять, отслеживать и уничтожать воздушные, наземные и морские цели на короткой дистанции.

Системы Terrahawk разработаны MSI Defence Systems. Об их передаче в Украину стало известно в октябре 2023 года в рамках пакета помощи Великобритании. Количество систем тогда не разглашалось.

Читайте на портале "Комментарии" — Лондон поддерживает план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, но главной его составляющей должно стать желание Россия прекратить войну немедленно, а это может произойти, если Кремль выведет свои войска. Об этом говорится в материале Reuters, цитируемом заявлением МИД Британии.

В публикации отмечается, что Великобритания заявила, что разделяет инициативу Трампа по прекращению войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска. Издание пишет, что заявление прозвучало после того, как агентство Reuters сообщило, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот принял разработанный США "мирный план".

Проект предусматривает, что Украина отдаст часть территории и часть вооружения.




Источник: https://militarnyi.com/uk/news/ukrayina-otrymala-pershi-zenitni-ustanovky-terrahawk-paladin/
