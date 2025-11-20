Британія знову підставляє плече Україні: яка потужна зброя вже на фронті нищить ворога

У 156-у зенітному ракетному полку Повітряних сил України на озброєнні з'явилися британські зенітні установки Terrahawk Paladin. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Мілітарний".

Зенітні установки Terrahawk Paladin. Фото: з відкритих джерел

Установка побудована на шасі MAN HX, але її можна також вивантажити за потребою. На відео можна побачити додатковий захист радара за допомогою екранів.

У системі використовується гармата, калібр якої можна міняти залежно від вимог замовника. Базова версія – це 30-мм гармата Mark 44 Bushmaster II. Саме таку модифікацію отримала Україна. Можна також встановити 40-мм гармату.

Крім того, Terrahawk Paladin оснащена сенсорами та радаром із круговим оглядом. Це дозволяє виявляти, відстежувати та знищувати повітряні, наземні та морські цілі на короткій дистанції.

Системи Terrahawk розроблені компанією MSI Defence Systems. Про їхню передачу до України стало відомо в жовтні 2023 року в межах пакета допомоги від Великої Британії. Кількість систем тоді не розголошувалася.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лондон підтримує план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, але головною його складовою має стати бажання Росія припинити війну негайно, а це може статися, якщо Кремль виведе свої війська. Про це йдеться у матеріалі Reuters, яке цитує заяву МЗС Британії.

У публікації наголошується, що Великобританія заявила, що поділяє ініціативу Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська. Видання пише, що заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той ухвалив розроблений США "мирний план".

Проект передбачає, що Україна віддасть частину території та частину озброєння.



