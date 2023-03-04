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Британия увеличила количество танков, готовых передать Украине: какая новая цифра

Великобритания планирует предоставить Украине больше танков Challenger 2, чем сообщалось ранее. Известная цифра.

сегодня, 18:55
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Автор:

Slava Kot

Украинский посол в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко рассказал, что после поездки Владимира Зеленского в Лондон Минобороны Великобритании увеличило количество танков, которые направятся в Украину вдвое. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Британия увеличила количество танков, готовых передать Украине: какая новая цифра

Британские танки Challenger 2. Фото из открытых источников

Украинские союзники активно поддерживают Киев в борьбе с российской армией. Одним из крупнейших союзников является Соединенное Королевство, ставшее второй страной по объему поставки военной техники в Украину, уступая по этому показателю только Соединенные Штаты. Британцы одни из первых согласились передать Украине свои танки Challenger 2, теперь стало известно, что они удвоили количество танков.


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"Если танки Challenger 2, то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое", – рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Таким образом, Украина может рассчитывать на 28 танков от британцев. Пристайко сообщает, что переговоры по предоставлению самолетов Eurofighter находятся на сложном этапе. Британцы, по словам украинского посла, настаивают на том, чтобы передать истребители Украине уже в мирное время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Global Firepower провела исследование и создала рейтинг армий мира по количеству танков. Украина стала одним из лидеров в Европе.

Также "Комментарии" писали о бывшем российском президенте Медведеве, который пригрозил, что Россия уничтожит немецкий танковый завод в Украине своими ракетами.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/prystaiko-pro-viyskovu-dopomogu-ukraini-vid-velykoi-brytanii/32295999.html
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