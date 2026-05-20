Британия внезапно смягчила санкции на топливо из РФ: детали

Великобритания фактически открыла новый канал для попадания на рынок топлива, связанного с российской нефтью. Правительство страны выдало новую генеральную торговую лицензию, которая позволяет импортировать и обслуживать поставки дизельного и авиационного топлива, произведённого за пределами России из российского сырья. Об этом сообщает Reuters.

Речь идёт о топливе, переработанном в третьих странах, после чего оно может поставляться в Великобританию без нарушения санкционного режима. Новая лицензия вступила в силу 20 мая и будет действовать бессрочно, хотя власти обещают периодически пересматривать её условия.

В британском правительстве пояснили, что компании, использующие такую схему, обязаны соблюдать требования по ведению документации и подтверждать происхождение продукции. Однако сам факт смягчения ограничений уже вызвал вопросы относительно эффективности санкционной политики против России.

Эксперты отмечают, что подобные механизмы позволяют российской нефти продолжать поступать на мировые рынки через посредников. Наиболее активно такие схемы используют нефтеперерабатывающие предприятия в Азии и на Ближнем Востоке, закупающие российское сырьё и затем экспортирующие готовое топливо в Европу.

Одновременно Лондон пошёл ещё на один шаг навстречу энергетическому рынку. Британские власти выдали временную лицензию на морские перевозки сжиженного природного газа и сопутствующие услуги в рамках санкционного режима против России. Срок её действия продлится до 1 января следующего года.

На фоне продолжающейся войны РФ против Украины решение британского правительства может вызвать критику со стороны сторонников ужесточения санкций. Формально ограничения сохраняются, однако новые лицензии создают дополнительные возможности для обхода запретов и сохранения доходов российской энергетической отрасли.

