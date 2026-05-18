Россия тайно спасает газовый экспорт: на какой шаг идет Кремль вопреки санкциям США
Россия тайно спасает газовый экспорт: на какой шаг идет Кремль вопреки санкциям США

Старые танкеры с загадочными владельцами начали вывозить газ из подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2»

18 мая 2026, 14:36
Кравцев Сергей

Россия активизировала создание нового "теневого флота" для обхода западных санкций и наращивания экспорта сжиженного природного газа из проекта "Арктик СПГ-2". Как сообщает Bloomberg, к перевозкам уже подключили как минимум четыре танкера, которые ранее работали на экспортном терминале в Омане.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

По данным систем отслеживания судов, в последние дни танкер "Космос" пришвартовался возле плавучего хранилища "Саам" неподалеку от Мурманска. Именно там хранится газ, произведенный на находящемся под санкциями США проекте "Арктик СПГ-2". После стоянки судно вышло в море с большей осадкой, что указывает на полную загрузку топливом.

Аналогичная активность зафиксирована еще у трех судов — "Меркурий", "Орион" и "Луч". "Меркурий" уже покинул северные воды России и движется через Атлантический океан, вероятно, в направлении Азии. Остальные танкеры либо уже загружались в районе "Саама", либо готовятся к швартовке.

Издание отмечает, что все четыре судна имеют признаки так называемого "теневого флота" РФ. Речь идет о старых газовозах, которые были недавно переписаны на малоизвестные компании с непрозрачной структурой собственности.

Согласно данным Equasis, танкер "Космос" в феврале перешел под контроль гонконгской компании Mighty Ocean Shipping Ltd. "Орион" и "Меркурий" оформили на компанию Celtic Maritime & Trading SA, а "Луч" в апреле получила российская компания ООО "Абакан". Ранее все эти суда были связаны с Oman Ship Management Co.

Эксперты подчеркивают, что именно нехватка судов остается главным препятствием для экспорта российского газа из северных регионов. Поэтому расширение "теневого флота" может стать попыткой Кремля сохранить валютные доходы несмотря на санкционное давление.

По оценкам Bloomberg, сейчас Россия использует не менее 20 танкеров для перевозки СПГ из подсанкционных проектов. При этом один из таких кораблей ранее был атакован и сейчас выведен из эксплуатации.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/russia-expands-lng-dark-fleet-with-four-tankers-to-boost-exports
