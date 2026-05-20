Великобританія раптово пом'якшила санкції на паливо з РФ: деталі

Великобританія фактично відкрила новий канал для потрапляння на ринок палива, пов'язаного із російською нафтою. Уряд країни видало нову генеральну торгову ліцензію, яка дозволяє імпортувати та обслуговувати постачання дизельного та авіаційного палива, виробленого за межами Росії з російської сировини. Про це повідомляє Reuters.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про паливо, перероблене у третіх країнах, після чого воно може поставлятися до Великобританії без порушення санкційного режиму. Нова ліцензія набула чинності 20 травня і діятиме безстроково, хоча влада обіцяє періодично переглядати її умови.

У британському уряді пояснили, що компанії, які використовують таку схему, зобов'язані дотримуватись вимог щодо ведення документації та підтверджувати походження продукції. Проте сам факт пом'якшення обмежень вже викликав питання щодо ефективності санкційної політики проти Росії.

Експерти зазначають, що подібні механізми дозволяють російській нафті продовжувати надходити на світові ринки через посередників. Найбільш активно такі схеми використовують нафтопереробні підприємства в Азії та на Близькому Сході, що закуповують російську сировину і потім експортують готове паливо до Європи.

Водночас, Лондон пішов ще на один крок назустріч енергетичному ринку. Британська влада видала тимчасову ліцензію на морські перевезення зрідженого природного газу та супутні послуги у рамках санкційного режиму проти Росії. Термін її дії триватиме до 1 січня наступного року.

На тлі війни РФ, що триває, проти України рішення британського уряду може викликати критику з боку прихильників посилення санкцій. Формально обмеження зберігаються, проте нові ліцензії створюють додаткові можливості для обходу заборон та збереження доходів російської енергетичної галузі.

