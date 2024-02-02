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Британия впервые за 8 лет применит смертоносное оружие: о чем идет речь

Великобритания проведет запуск ядерной ракеты с подводной лодки: впервые за 8 лет

сегодня, 11:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Великобритания в ближайшие дни проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане − это произойдет впервые с 2016 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".

Британия впервые за 8 лет применит смертоносное оружие: о чем идет речь

Великобритания осуществит пуск ядерной ракеты

СМИ отмечает, испытание, в котором задействуют муляж ядерной боеголовки, состоится до 4 февраля примерно в 90 км от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5 900 км.

Сообщается, что судоходные компании предупредили о том, что будут проводить испытания, когда подводная лодка HMS Vanguard прибыла в Атлантический океан.

Последний раз Великобритания испытывала ядерное оружие в 2016 году.

В материале говорится, что, хотя такие испытания планируются заранее и не являются прямым ответом на геополитическую деятельность, однако они происходят на фоне обострения кризиса в Красном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе он рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Министр отметил, режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной в Украине и могут начать нападения на западные страны, если решат, что у них "закончилась затяжка". 

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Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО имеет чувство глубокой вины перед Украиной, поскольку из-за бездействия Альянса стало возможным широкомасштабное вторжение России. Такое мнение в минисериале ВВС "Путин против Запада" озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.




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