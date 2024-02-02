Британия впервые за 8 лет применит смертоносное оружие: о чем идет речь

Великобритания в ближайшие дни проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане − это произойдет впервые с 2016 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".

Великобритания осуществит пуск ядерной ракеты

СМИ отмечает, испытание, в котором задействуют муляж ядерной боеголовки, состоится до 4 февраля примерно в 90 км от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5 900 км.

Сообщается, что судоходные компании предупредили о том, что будут проводить испытания, когда подводная лодка HMS Vanguard прибыла в Атлантический океан.

Последний раз Великобритания испытывала ядерное оружие в 2016 году.

В материале говорится, что, хотя такие испытания планируются заранее и не являются прямым ответом на геополитическую деятельность, однако они происходят на фоне обострения кризиса в Красном море.

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