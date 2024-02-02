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В Британии объяснили, почем у Запада нет другого варианта, кроме как обеспечить поражение РФ

Глава Минобороны Британии заявил, что Запад должен обеспечить поражение России в Украине

сегодня, 10:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе он рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает "The Telegraph".

В Британии объяснили, почем у Запада нет другого варианта, кроме как обеспечить поражение РФ

Грант Шаппс. Фото из открытых источников

Грант Шаппс отметил, режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной в Украине и могут начать нападения на западные страны, если решат, что у них "закончилась затяжка".

"Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за нами, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь — это путь, который всегда побеждает", — заявил глава Минобороны.

Шаппс сказал, что Британия "живет во все более опасные времена", и сообщил, что в прошлом месяце набор в армию увеличился более чем в два раза на фоне растущих опасений конфронтации с Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что сейчас РФ завязла в войне с Украиной, страны Запада всерьез обеспокоены, что россияне могут напасть и на них. Очередной материал по этому поводу опубликовало издание "The Times", отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. О чем говорит буквально шквал подобных публикаций и заявлений в последнее время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО имеет чувство глубокой вины перед Украиной, поскольку из-за бездействия Альянса стало возможным широкомасштабное вторжение России. Такое мнение в минисериале ВВС "Путин против Запада" озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.




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