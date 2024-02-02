В Британии объяснили, почем у Запада нет другого варианта, кроме как обеспечить поражение РФ

Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе он рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает "The Telegraph".

Грант Шаппс. Фото из открытых источников

Грант Шаппс отметил, режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной в Украине и могут начать нападения на западные страны, если решат, что у них "закончилась затяжка".

"Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за нами, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь — это путь, который всегда побеждает", — заявил глава Минобороны.

Шаппс сказал, что Британия "живет во все более опасные времена", и сообщил, что в прошлом месяце набор в армию увеличился более чем в два раза на фоне растущих опасений конфронтации с Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что сейчас РФ завязла в войне с Украиной, страны Запада всерьез обеспокоены, что россияне могут напасть и на них. Очередной материал по этому поводу опубликовало издание "The Times", отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. О чем говорит буквально шквал подобных публикаций и заявлений в последнее время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО имеет чувство глубокой вины перед Украиной, поскольку из-за бездействия Альянса стало возможным широкомасштабное вторжение России. Такое мнение в минисериале ВВС "Путин против Запада" озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



