Британия, все же, готовится вступить в войну: с каким радикальным решением спешит Лондон
Британия, все же, готовится вступить в войну: с каким радикальным решением спешит Лондон

Sky News пишет о том, что Британия готовит авианосец Prince of Wales к возможной отправке на Ближний Восток

7 марта 2026, 17:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания готовит свой авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Причем страна сокращает срок подготовки к отправке вдвое – 5 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Авианосец Prince of Wales. Фото: из открытых источников

"Ускорение сроков готовности... означает, что это гигантское судно сможет быстрее реагировать в случае принятия решения о мобилизации", — пишет издание.

По словам источника, экипажи тоже были предупреждены о развертывании в связи с операцией США и Израиля против Ирана.

При этом Sky News уточняет, что этот шаг не означает, что военный корабль, который носит на себе истребители F-35 и нуждается в сопровождении множества других судов и подводной лодки — будет направлен для усиления обороны Британии в Персидском заливе и вокруг Кипра.

Но это значит, что премьер-министр Кир Стармер будет иметь больше возможностей для его более быстрого перемещения, если это будет сочтено необходимым.

Резюмируя авторы публикации отметили, что авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путина не просто охватил страх: что очень беспокоит Россию в событиях в Иране.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп полностью информирован о контактах между Россией и Ираном на фоне сообщений о возможной передаче Москвой разведданных Тегерану. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News. 

По словам главы Пентагона, американская администрация внимательно отслеживает любые каналы взаимодействия между Москвой и Тегераном, особенно если они могут представлять угрозу американским военным на Ближнем Востоке.




Источник: https://news.sky.com/story/iran-latest-trump-tehran-israel-strikes-us-drone-live-sky-news-13509565?postid=11218229#liveblog-body
