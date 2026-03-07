Британия, все же, готовится вступить в войну: с каким радикальным решением спешит Лондон

Великобритания готовит свой авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Причем страна сокращает срок подготовки к отправке вдвое – 5 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Авианосец Prince of Wales. Фото: из открытых источников

"Ускорение сроков готовности... означает, что это гигантское судно сможет быстрее реагировать в случае принятия решения о мобилизации", — пишет издание.

По словам источника, экипажи тоже были предупреждены о развертывании в связи с операцией США и Израиля против Ирана.

При этом Sky News уточняет, что этот шаг не означает, что военный корабль, который носит на себе истребители F-35 и нуждается в сопровождении множества других судов и подводной лодки — будет направлен для усиления обороны Британии в Персидском заливе и вокруг Кипра.

Но это значит, что премьер-министр Кир Стармер будет иметь больше возможностей для его более быстрого перемещения, если это будет сочтено необходимым.

Резюмируя авторы публикации отметили, что авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп полностью информирован о контактах между Россией и Ираном на фоне сообщений о возможной передаче Москвой разведданных Тегерану. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.

По словам главы Пентагона, американская администрация внимательно отслеживает любые каналы взаимодействия между Москвой и Тегераном, особенно если они могут представлять угрозу американским военным на Ближнем Востоке.



