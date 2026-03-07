logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Британія, все ж таки, готується вступити у війну: з яким радикальним рішенням поспішає Лондон
commentss НОВИНИ Всі новини

Британія, все ж таки, готується вступити у війну: з яким радикальним рішенням поспішає Лондон

Sky News пише про те, що Британія готує авіаносець Prince of Wales до можливого відправлення на Близький Схід.

7 березня 2026, 17:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія готує свій авіаносець HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході. Причому країна скорочує термін підготовки до відправки вдвічі – 5 днів. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Sky News.

Британія, все ж таки, готується вступити у війну: з яким радикальним рішенням поспішає Лондон

Авіаносець Prince of Wales. Фото: із відкритих джерел

"Прискорення термінів готовності... означає, що це гігантське судно зможе швидше реагувати у разі ухвалення рішення про мобілізацію", — пише видання.

За словами джерела, екіпажі також були попереджені про розгортання у зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

При цьому Sky News уточнює, що цей крок не означає, що військовий корабель, який носить на собі винищувачі F-35 і потребує супроводу багатьох інших суден і підводного човна — буде спрямований на посилення оборони Британії в Перській затоці та навколо Кіпру.

Але це означає, що прем'єр-міністр Кір Стармер матиме більше можливостей для його швидшого переміщення, якщо це вважатиметься необхідним.

Резюмуючи автори публікації, зазначили, що авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путіна не просто охопив страх: що дуже непокоїть Росію у подіях в Ірані.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп повністю поінформований про контакти між Росією та Іраном на тлі повідомлень про можливу передачу Москвою розвідданих Тегерану. Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет в інтерв'ю телеканалу CBS News.

За словами глави Пентагону, американська адміністрація уважно відстежує будь-які канали взаємодії між Москвою та Тегераном, особливо якщо вони можуть загрожувати американським військовим на Близькому Сході.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/story/iran-latest-trump-tehran-israel-strikes-us-drone-live-sky-news-13509565?postid=11218229#liveblog-body
Теги:

Новини

Всі новини