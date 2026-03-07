Британія, все ж таки, готується вступити у війну: з яким радикальним рішенням поспішає Лондон

Великобританія готує свій авіаносець HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході. Причому країна скорочує термін підготовки до відправки вдвічі – 5 днів. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Sky News.

Авіаносець Prince of Wales. Фото: із відкритих джерел

"Прискорення термінів готовності... означає, що це гігантське судно зможе швидше реагувати у разі ухвалення рішення про мобілізацію", — пише видання.

За словами джерела, екіпажі також були попереджені про розгортання у зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

При цьому Sky News уточнює, що цей крок не означає, що військовий корабель, який носить на собі винищувачі F-35 і потребує супроводу багатьох інших суден і підводного човна — буде спрямований на посилення оборони Британії в Перській затоці та навколо Кіпру.

Але це означає, що прем'єр-міністр Кір Стармер матиме більше можливостей для його швидшого переміщення, якщо це вважатиметься необхідним.

Резюмуючи автори публікації, зазначили, що авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.

За словами глави Пентагону, американська адміністрація уважно відстежує будь-які канали взаємодії між Москвою та Тегераном, особливо якщо вони можуть загрожувати американським військовим на Близькому Сході.



