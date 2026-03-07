Москва играет против Вашингтона: в США намекнули, что Россия вступает в войну на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп полностью информирован о контактах между Россией и Ираном на фоне сообщений о возможной передаче Москвой разведданных Тегерану. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

По словам главы Пентагона, американская администрация внимательно отслеживает любые каналы взаимодействия между Москвой и Тегераном, особенно если они могут представлять угрозу американским военным на Ближнем Востоке.

"Американский народ может быть уверен: его главнокомандующий хорошо знает, кто и с кем ведет переговоры. Все, что не должно происходить – публично или через неформальные каналы – получает решительный ответ. Мы отслеживаем эти процессы и учитываем их в наших боевых планах", – подчеркнул Хегсет.

В то же время, министр обороны дал понять, что США готовы к жестким действиям в случае угрозы. По его словам, сегодня больше причин для беспокойства имеют именно иранские лидеры.

Хегсет также подчеркнул, что Дональд Трамп имеет "уникальные отношения" со многими мировыми лидерами, что позволяет Вашингтону передавать сигналы Москве как напрямую, так и через посредников.

Тем временем в Белом доме пытаются снизить значение сообщений о сотрудничестве России и Ирана. Пресссекретарь администрации президента Кэролайн Левитт заявила в эфире Fox News, что США и так наносят сокрушительные удары по иранским структурам.

Ранее телеканал CBS News и газета The Washington Post сообщили, что Россия якобы передает Ирану разведданные о перемещении американских войск и позициях союзников на Ближнем Востоке. Если эти данные подтвердятся, это может свидетельствовать об опасном обострении противостояния между глобальными игроками.

