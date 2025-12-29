logo

Главная Новости Мир Великобритания Британия всех удивит: в Лондоне срочно меняют приоритеты из-за угрозы из России
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия всех удивит: в Лондоне срочно меняют приоритеты из-за угрозы из России

The Telegraph пишет о том, что британский бизнес планирует вкладывать деньги в оборону

29 декабря 2025, 16:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лондонские бизнесмены все активнее рассматривают оборонный сектор как ключевое направление для инвестиций на фоне растущей угрозы со стороны России и усиления геополитической нестабильности в Европе. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на результаты опроса консалтинговой компании KPMG.

Британия всех удивит: в Лондоне срочно меняют приоритеты из-за угрозы из России

Великобритания. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, почти две трети руководителей финансового сектора Великобритании ожидают увеличения инвестиций в военные возможности страны уже в следующем году. Более четверти опрошенных заявили, что расходы на оборону вырастут "намного больше" в течение ближайших 12 месяцев. Для многих участников опроса вложения в национальную безопасность стали приоритетом номер один, опередив даже такие вопросы, как углубление регуляторного сотрудничества между Великобританией и США.

Почти 40% респондентов подчеркнули, что рост оборонных расходов является решающим фактором для сохранения финансовой стабильности в стране в перспективе следующего года. По их мнению, устойчивость рынков и защита экономики напрямую зависят от способности государства обеспечивать безопасность в условиях новых угроз.

Эксперты отмечают, что такие настроения свидетельствуют о резком развороте в отношении бизнеса к оборонной промышленности. В последние годы значительная часть инвесторов придерживалась принципов ESG – экологических, социальных и управленческих стандартов, сторонники которых часто называли инвестиции в оборону неэтичными. Однако нынешняя геополитическая ситуация заставляет финансовые круги пересматривать эти подходы.

В KPMG подчеркнули, что результаты опроса отражают растущее понимание того, что национальная безопасность, геополитическая согласованность и стабильность рынков сегодня тесно взаимосвязаны. В условиях усиливающихся рисков оборона все чаще рассматривается не как спорная отрасль, а как необходимый элемент устойчивости финансового сектора и экономики в целом.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2025/12/29/city-to-pour-cash-into-defence-as-russia-threat-rises/
