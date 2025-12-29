Британія всіх здивує: у Лондоні терміново змінюють пріоритети через загрозу з Росії

Лондонські бізнесмени все активніше розглядають оборонний сектор як ключовий напрямок для інвестицій на тлі зростаючої загрози з боку Росії та посилення геополітичної нестабільності в Європі. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на результати опитування консалтингової компанії KPMG.

Згідно з дослідженням, майже дві третини керівників фінансового сектору Великобританії очікують збільшення інвестицій у військові можливості країни вже наступного року. Понад чверть опитаних заявили, що витрати на оборону зростуть "набагато більше" протягом найближчих 12 місяців. Для багатьох учасників опитування вкладення національної безпеки стали пріоритетом номер один, випередивши навіть такі питання, як поглиблення регуляторної співпраці між Великобританією та США.

Майже 40% респондентів наголосили, що зростання оборонних видатків є вирішальним фактором для збереження фінансової стабільності в країні у перспективі наступного року. На їхню думку, стійкість ринків та захист економіки безпосередньо залежать від здатності держави забезпечувати безпеку в умовах нових загроз.

Експерти зазначають, що такі настрої свідчать про різкий розворот щодо бізнесу до оборонної промисловості. В останні роки значна частина інвесторів дотримувалася принципів ESG – екологічних, соціальних та управлінських стандартів, прихильники яких часто називали інвестиції в оборону неетичними. Проте нинішня геополітична ситуація змушує фінансові кола переглядати ці підходи.

У KPMG підкреслили, що результати опитування відображають розуміння того, що національна безпека, геополітична узгодженість і стабільність ринків сьогодні тісно взаємопов'язані. В умовах посилення ризиків оборона все частіше розглядається не як спірна галузь, а як необхідний елемент стійкості фінансового сектора та економіки в цілому.

