logo_ukra

BTC/USD

87227

ETH/USD

2923.37

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Британія всіх здивує: у Лондоні терміново змінюють пріоритети через загрозу з Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Британія всіх здивує: у Лондоні терміново змінюють пріоритети через загрозу з Росії

The Telegraph пише про те, що британський бізнес планує вкладати гроші в оборону

29 грудня 2025, 16:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лондонські бізнесмени все активніше розглядають оборонний сектор як ключовий напрямок для інвестицій на тлі зростаючої загрози з боку Росії та посилення геополітичної нестабільності в Європі. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на результати опитування консалтингової компанії KPMG.

Британія всіх здивує: у Лондоні терміново змінюють пріоритети через загрозу з Росії

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, майже дві третини керівників фінансового сектору Великобританії очікують збільшення інвестицій у військові можливості країни вже наступного року. Понад чверть опитаних заявили, що витрати на оборону зростуть "набагато більше" протягом найближчих 12 місяців. Для багатьох учасників опитування вкладення національної безпеки стали пріоритетом номер один, випередивши навіть такі питання, як поглиблення регуляторної співпраці між Великобританією та США.

Майже 40% респондентів наголосили, що зростання оборонних видатків є вирішальним фактором для збереження фінансової стабільності в країні у перспективі наступного року. На їхню думку, стійкість ринків та захист економіки безпосередньо залежать від здатності держави забезпечувати безпеку в умовах нових загроз.

Експерти зазначають, що такі настрої свідчать про різкий розворот щодо бізнесу до оборонної промисловості. В останні роки значна частина інвесторів дотримувалася принципів ESG – екологічних, соціальних та управлінських стандартів, прихильники яких часто називали інвестиції в оборону неетичними. Проте нинішня геополітична ситуація змушує фінансові кола переглядати ці підходи.

У KPMG підкреслили, що результати опитування відображають розуміння того, що національна безпека, геополітична узгодженість і стабільність ринків сьогодні тісно взаємопов'язані. В умовах посилення ризиків оборона все частіше розглядається не як спірна галузь, а як необхідний елемент стійкості фінансового сектора та економіки в цілому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — плани Путіна проваляться з тріском: про яку допомогу Києву оголосила Велика Британія.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2025/12/29/city-to-pour-cash-into-defence-as-russia-threat-rises/
Теги:

Новини

Всі новини