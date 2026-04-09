Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о резком обострении ситуации в сфере безопасности, предупредив, что страна фактически приближается к риску прямого военного противостояния с Россией.

По его словам, Лондон уже предпринимает срочные шаги для усиления присутствия в северных водах. В частности, в Баренцево море направляются боевые корабли и атомные подводные лодки Королевского флота, чтобы поддержать союзников и сдержать возможные действия Москвы.

Ключевым партнером в регионе выступает Норвегия, безопасность которой напрямую связана с активностью российских сил в Арктике. Усиление британского военного присутствия, как отмечается, направлено на защиту стратегически важных морских маршрутов и инфраструктуры.

На этом фоне в европейских столицах все чаще звучат предупреждения о рисках эскалации. Риторика в отношении Владимир Путин становится жестче, а союзники по НАТО усиливают координацию действий в северном направлении.

Дополнительное напряжение подогревают сообщения и обсуждения в соцсетях, где активно распространяется информация о переброске сил и подготовке к возможному конфликту.

В Лондоне подчеркивают, что действия носят оборонительный характер, однако сам факт масштабной военной активности свидетельствует о растущей тревоге в регионе и готовности Запада реагировать на любые угрозы со стороны России.

