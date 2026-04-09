Великобритания
Британия выходит на линию огня: Стармер уже открыто говорит о подготовке к войне с РФ

Боевые корабли и атомные субмарины направляются в Баренцево море на фоне угрозы прямого столкновения с Москвой

9 апреля 2026, 15:06
Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о резком обострении ситуации в сфере безопасности, предупредив, что страна фактически приближается к риску прямого военного противостояния с Россией.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По его словам, Лондон уже предпринимает срочные шаги для усиления присутствия в северных водах. В частности, в Баренцево море направляются боевые корабли и атомные подводные лодки Королевского флота, чтобы поддержать союзников и сдержать возможные действия Москвы.

Ключевым партнером в регионе выступает Норвегия, безопасность которой напрямую связана с активностью российских сил в Арктике. Усиление британского военного присутствия, как отмечается, направлено на защиту стратегически важных морских маршрутов и инфраструктуры.

На этом фоне в европейских столицах все чаще звучат предупреждения о рисках эскалации. Риторика в отношении Владимир Путин становится жестче, а союзники по НАТО усиливают координацию действий в северном направлении.

Дополнительное напряжение подогревают сообщения и обсуждения в соцсетях, где активно распространяется информация о переброске сил и подготовке к возможному конфликту.

В Лондоне подчеркивают, что действия носят оборонительный характер, однако сам факт масштабной военной активности свидетельствует о растущей тревоге в регионе и готовности Запада реагировать на любые угрозы со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания заявила о провале скрытой операции России у своей подводной инфраструктуры. По данным телеканала Sky News, в водах Атлантики были обнаружены российские подводные лодки, которые, как считают в Лондоне, могли выполнять задачи гибридной войны.




