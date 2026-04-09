Тайная операция Кремля сорвалась: как британцы подсунули свинью Путину

Великобритания заявила о провале скрытой операции России у своей подводной инфраструктуры. По данным телеканала Sky News, в водах Атлантики были обнаружены российские подводные лодки, которые, как считают в Лондоне, могли выполнять задачи гибридной войны.

Подводная лодка РФ.

Министр обороны Джон Гили сообщил, что речь идет об ударной субмарине класса "Акула" и двух специализированных аппаратах Главного управления глубоководных исследований РФ. Ранее в регионе также фиксировали разведывательное судно "Янтарь".

По словам главы оборонного ведомства, эти силы были направлены по приказу Кремля для действий вблизи критически важной инфраструктуры – кабелей и трубопроводов. В ответ британские военные развернули масштабную операцию наблюдения: за подлодками следили корабли и авиация, включая патрульные самолеты P-8A.

В миссии участвовали более 500 военнослужащих, а сама операция длилась свыше месяца. Военные применяли гидролокационные буи, демонстрируя полный контроль над перемещениями российских субмарин. В итоге одна из них покинула район, а наблюдение за другими продолжается.

Лондон подчеркнул, что подлодки находились в исключительной экономической зоне, а не в территориальных водах. При этом признаков повреждения инфраструктуры не зафиксировано.

Гили сделал заявление публично, направив сигнал Москве: любые попытки вмешательства будут иметь последствия. В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что инцидент подтверждает глобальную угрозу со стороны России и призвал к усилению санкционного давления.

