logo

BTC/USD

71306

ETH/USD

2192.57

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Тайная операция Кремля сорвалась: как британцы подсунули свинью Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайная операция Кремля сорвалась: как британцы подсунули свинью Путину

Лондон публично предупредил Владимира Путина о «серьезных последствиях» после слежки за субмаринами в Атлантике

9 апреля 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания заявила о провале скрытой операции России у своей подводной инфраструктуры. По данным телеканала Sky News, в водах Атлантики были обнаружены российские подводные лодки, которые, как считают в Лондоне, могли выполнять задачи гибридной войны.

Подводная лодка РФ. Фото: из открытых источников

Министр обороны Джон Гили сообщил, что речь идет об ударной субмарине класса "Акула" и двух специализированных аппаратах Главного управления глубоководных исследований РФ. Ранее в регионе также фиксировали разведывательное судно "Янтарь".

По словам главы оборонного ведомства, эти силы были направлены по приказу Кремля для действий вблизи критически важной инфраструктуры – кабелей и трубопроводов. В ответ британские военные развернули масштабную операцию наблюдения: за подлодками следили корабли и авиация, включая патрульные самолеты P-8A.

В миссии участвовали более 500 военнослужащих, а сама операция длилась свыше месяца. Военные применяли гидролокационные буи, демонстрируя полный контроль над перемещениями российских субмарин. В итоге одна из них покинула район, а наблюдение за другими продолжается.

Лондон подчеркнул, что подлодки находились в исключительной экономической зоне, а не в территориальных водах. При этом признаков повреждения инфраструктуры не зафиксировано.

Гили сделал заявление публично, направив сигнал Москве: любые попытки вмешательства будут иметь последствия. В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что инцидент подтверждает глобальную угрозу со стороны России и призвал к усилению санкционного давления.

Читайте также на портале "Комментарии" — США давят на союзников: Европе дали считанные дни на план для Ормузского пролива.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/politics-latest-wes-streeting-doctors-strike-labour-keir-starmer-iran-war-12593360?postid=11488004#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости