Великобританія виходить на лінію вогню: Стармер вже відкрито говорить про підготовку до війни з РФ

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про різке загострення безпекової ситуації, попередивши, що країна фактично наближається до ризику прямого військового протистояння з Росією.

За його словами, Лондон уже робить термінові кроки для посилення присутності у північних водах. Зокрема, до Баренцевого моря прямують бойові кораблі та атомні підводні човни Королівського флоту, щоб підтримати союзників і стримати можливі дії Москви.

Ключовим партнером у регіоні виступає Норвегія, безпека якої пов'язана з активністю російських сил в Арктиці. Посилення британської військової присутності, як зазначається, спрямоване на захист стратегічно важливих морських маршрутів та інфраструктури.

На цьому тлі в європейських столицях дедалі частіше лунають попередження щодо ризиків ескалації. Риторика щодо Володимира Путіна стає жорсткішою, а союзники по НАТО посилюють координацію дій у північному напрямку.

Додаткову напругу підігрівають повідомлення та обговорення в соцмережах, де активно поширюється інформація про перекидання сил та підготовку до можливого конфлікту.

У Лондоні наголошують, що дії мають оборонний характер, проте сам факт масштабної військової активності свідчить про зростаючу тривогу в регіоні та готовність Заходу реагувати на будь-які загрози з боку Росії.

