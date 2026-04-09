Великобританія виходить на лінію вогню: Стармер вже відкрито говорить про підготовку до війни з РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Великобританія виходить на лінію вогню: Стармер вже відкрито говорить про підготовку до війни з РФ

Бойові кораблі та атомні субмарини прямують до Баренцевого моря на тлі загрози прямого зіткнення з Москвою

9 квітня 2026, 15:06
Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про різке загострення безпекової ситуації, попередивши, що країна фактично наближається до ризику прямого військового протистояння з Росією.

Великобританія виходить на лінію вогню: Стармер вже відкрито говорить про підготовку до війни з РФ

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Лондон уже робить термінові кроки для посилення присутності у північних водах. Зокрема, до Баренцевого моря прямують бойові кораблі та атомні підводні човни Королівського флоту, щоб підтримати союзників і стримати можливі дії Москви.

Ключовим партнером у регіоні виступає Норвегія, безпека якої пов'язана з активністю російських сил в Арктиці. Посилення британської військової присутності, як зазначається, спрямоване на захист стратегічно важливих морських маршрутів та інфраструктури.

На цьому тлі в європейських столицях дедалі частіше лунають попередження щодо ризиків ескалації. Риторика щодо Володимира Путіна стає жорсткішою, а союзники по НАТО посилюють координацію дій у північному напрямку.

Додаткову напругу підігрівають повідомлення та обговорення в соцмережах, де активно поширюється інформація про перекидання сил та підготовку до можливого конфлікту.

У Лондоні наголошують, що дії мають оборонний характер, проте сам факт масштабної військової активності свідчить про зростаючу тривогу в регіоні та готовність Заходу реагувати на будь-які загрози з боку Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Великобританія заявила про провал прихованої операції Росії біля своєї підводної інфраструктури. За даними телеканалу Sky News, у водах Атлантики було виявлено російські підводні човни, які, як вважають у Лондоні, могли виконувати завдання гібридної війни.




