Британия выставила прямые обвинения Китаю: что произошло
НОВОСТИ

Британия выставила прямые обвинения Китаю: что произошло

Британия опубликовала доказательства масштабного шпионажа Китая внутри страны

16 октября 2025, 13:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лондон представил доказательства масштабных шпионских операций Пекина, которые угрожали национальной безопасности и экономике страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Британия выставила прямые обвинения Китаю: что произошло

Великобритания и Китай. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, высокопоставленный чиновник британского правительства по делу о предполагаемом шпионаже, которое провалилось и вызвало горячий политический спор в Вестминстере, рассказал, что китайские разведывательные службы проводили "масштабные шпионские операции", которые угрожали экономике и безопасности Британии.

Заместитель советника Британии по нацбезопасности Мэтью Коллинз в письменных доказательствах заявил, что вероятная деятельность двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая, "наносит ущерб безопасности или интересам Великобритании", и что "информация и материалы", переданные ими, будут "прямо или косвенно" полезными для китайского государства.

Коллинз также акцентировал прокурорам, что Великобритания стремится "к позитивным отношениям с Китаем для укрепления взаимопонимания, сотрудничества и стабильности", согласно документам, которые были обнародованы в ответ на растущую критику в отношении действий правительства в этом деле.

Отмечается, что 30-летний Кристофер Кэш, бывший исследователь депутата-консерватора, и 33-летний учитель Кристофер Берри отрицают обвинения в том, что они передавали конфиденциальную информацию вероятному агенту китайской разведки между 2021 и 2023 годами.

Королевская прокуратура неожиданно сняла обвинения против них в прошлом месяце, что вызвало политическую реакцию.

Директор государственного обвинения Британии заявил, что дело было закрыто, поскольку не удалось получить доказательства от правительства, которое называет Китай угрозой национальной безопасности.

Оппозиционные консерваторы, которые были у власти, когда мужчинам было предъявлено обвинение в апреле 2024 года, обвинили нынешнее лейбористское правительство, утверждая, что оно "слишком слабое, чтобы противостоять Пекину в решающем вопросе национальной безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай решил подставить плечо России: против кого начал войну.




Источник: https://www.politico.eu/article/china-spying-against-uk-matthew-collins/
